Calcio. Serie D. Vado svuotato il Varese passa al Chittolina con Capelli e Otelè

VADO - VARESE 0-2 (8' Capelli, 53' Otelè)

49' finisce qua! Il Varese espugna 2-0 il Chittolina

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' Vado praticamente mai capace di creare presupposti offensivi nel corso della ripresa.

45' strappo di Balla in allungo destro sul palo di Luppi, palla alzata in corner.

38' giallo per Sbarbati

37' le urla di Ezio Rossi squarciano il cielo del Chittolina. Il tecnico ex Torino, dalla tribuna, sta telecomandando i suoi.

33' ancora un cambio negli ospiti, entra Polo al posto dell'infortunato Quitadamo

28' Minaj a un passo dal tre a zero, l'attaccante ha cercato la conclusione di sinistro invece di servire Balla solo al centro dell'area.

27' il Vado si gioca il tutto per tutto con Berlasconi a supporto di Pedalino e Sbarbati

26' Siaulys smanaccia in corner il cross scagliato da Dagnino, dalla bandierina la palla torna alla mezz'ala che calcia però sopra la traversa

24' poco da segnalare in questi frangenti. Un po' di cambi in vista. Si parte dal Varese con Otelè richiamato in panchina, al suo posto l'ex Ligorna Balla. Nel Vado entrano Berlasconi e Dagnino, escono Saccà e Bacigalupo

19' i rossoblu provano a scuotersi con Saccà, sinistro dal limite sul fondo

15' Bernardini salva tutto su Beak a un metro dalla porta, il Vado sembra a ver subito il contraccolpo della rete subita

13' Capelli lancia Minaj in ripartenza, il tiro viene respinto in uscita da Luppi

8' OTELE! RADDOPPIO DEL VARESE! sTAFFILATA DA FUORI AREA CHE SI INFILA ALL'ANGOLINO ALLA SINISTRA DI LUPPI. RADDOPPIO PER I LOMBARDI. SI FA DURA PER IL VADO

7' Rossi richiama in panchina Petito, già ammonito, per Nicastri

5' ritmi subito alti in questi primi minuti, il Vado riparte in cerca del pareggio

1' si riparte!

Secondo tempo

50' finisce il primo tempo. Varese in vantaggio con il gol di Capelli

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' "Sveglia! Camminiamo!" Luca Tarabotto sprona i suoi ad alzare i giri

45' ammonito Petito

44' tira sempre Capelli nel Varese, il destro del numero 11 si alza però un metro sulla traversa di Luppi.

39' ammonito anche Scampini, il direttore di gara sembra aver superato il momento di difficoltà

35' Leotta ci prova, vediamo se la partita potrà proseguire

32' problemi alla caviglia per il direttore di gara. Leotta di Acireale ha il calzettone destro abbassato

30' ammonito Boiga

29' Beak perde una palla sanguinosa in mediana, subito palla per SAccà che scatta in posizione regolare ma si divora un gol fatto facendosi respingere la conclusione da Siualys.

27' al posto di Roemeo entra Beak

24' Romeo a terra dopo un contrasto in mediana. Subito il cambio per mister Rossi, probabilmente è "uscita" la spalla al giocatore biancorosso.

23' il Varese spinge con costanza sul lato mancino della difesa rossoblu. Fino ad ora gli ospiti hanno trovato campo fertile per le loro scorribande

17' Taddei si mangia Otelè, guadagna un angolo. Sullo sviluppo dell'azione va alla conclusione Boiga dal limite, sfera alle stelle

14' il Varese quando riparte ha i mezzi per creare più di un grattacapo alla retroguardia di casa. Ancora Capelli alla conclusione, Luppi chiude in due tempi.

10' risponde subito Boiga, il numero 10 rossoblu converge da sinistra e chiude con il destro. Siaulys blocca

8' VARESE IN VANTAGGIO! CAPELLI! TOCCO SOTTO MISURA DELL'ATTACCANTE BIANCOROSSO E 1-0. Ottima combinazione dei lombardi

6' il quadro tattco appare chiaro, il Varese fa la partita, il Vado agisce in ripartenza

4' iniziativa sulla destro di Capelli, tiro incrociato, respinge Casazza

3' punizione dal limite davvero mal gestita dal Varese, Leotta di Varese fischia un fallo a favore dei padroni di casa.

2' confermato il Vado con il 3-5-2, gioca Lorenzo Casazza in posizione di centrale sinistro, a completare il terzetto difensivo Strumbo e Lipani.

1' si parte

Primo tempo

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bacigalupo, Strumbo, Bernardini, Sbarbati, Taddei, Pedalino, Boiga, Saccà.

A disposizione: Scatolini, Favara, Barbetta, D'Antoni, Alberto, A. Casazza, Dagnino, Pregliasco, Bernasconi.

Allenatore: Tarabotto

Varese: Siaulys, Petito, Quitadamo, PArpinel, Romeo, Capelli, Mapelli, Scampini, Aprile, Otelè, Minaj.

A disposizione: Lassi, Polo, Aiolfi, Beak, Nicastri, Snidarcig, Dellavedova, Balla.

Allenatore: Trovarelli (Ezio Rossi squalificato)

Arbitro: Leotta di Acireale

Assistenti: Ielardi di Novara e Umbrella di Nichelino