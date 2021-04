Calcio, Vado. Con il Varese è scontro salvezza, un pezzo della permanenza in D passa attraverso il recupero del Chittolina

Sarà un turno in infrasettimanale quasi in solitaria per il Vado, come se l'importanza e la delicatezza dello scontro diretto con il Varese meritasse la totalità delle luci della ribalta.

Con il nuovo format delle retrocessioni sempre più probabile (solo due squadre dovrebbero scendere in Eccellenza, resta da capire se con due retrocessioni dirette o una più i playout), ecco che la sfida odierna con il Varese assume un'importanza quasi decisiva ad appena otto giornate dal termine del campionato.

Un successo dei rossoblu porterebbe la squadra di Tarabotto a +3 dai biancorossi di Ezio Rossi, seppur con due partite ancora da recuperare, ma ciò permetterebbe un riavvicinamento al Saluzzo e un ulteriore allungo sul Borgosesia penultimo.

Il Varese scenderà al Chittolina privo di due elementi fondamentali come Disabato ed Ebagua, squalificati, mentre il Vado dovrebbe confermare l'ossatura base, con il 3-5-2, visto nell'ultimo mese. Assente Tissone per squalifica.

A dirigere l'incontro sarà il signor Leotta di Acireale, livescore (dove sarà presente l'altro recupero, Casale - Derthona) dalle 15.00 su Svsport.it.