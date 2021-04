Attaccare una squadra non irreprensibile in fase difensiva rischiando di subire i contropiedi da elementi come Capelli, Minaj e Otelè, oppure attendere il Varese per colpirlo in contropiede?

Questo era il dubbio di Luca Tarabotto alla vigilia del match salvezza con i lombardi.

Per come si è dipanata la partita la seconda opzione, almeno a inizio gara, non si è rivelata vincente, ma l'allenatore rossoblu ha comunque sottolineato qualche errore di troppo rispetto alle ultime uscite.