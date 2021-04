Gli accessori fitness da avere per allenarsi all’aria aperta

Nonostante la carenza di dati scientifici, le attività sportive sono sempre state penalizzate perché considerate un potenziale fattore di rischio per la diffusione del virus. Ora, alcune ricerche recenti potrebbero ribaltare la situazione. Secondo uno studio pubblicato dalla Health Protection Surveillance Centre di Dublino, i contagi registrati in Islanda all’aperto non superano lo 0,1% di quelli totali. In più, dei 232.164 casi registrati solo 131 sarebbero avvenuti durante un’attività sportiva. Lo conferma anche l’Università della California, che sottolinea come la possibilità di contrarre il COVID-19 in un ambiente chiuso sia 19 volte superiore rispetto a un contesto outdoor.

Il prossimo autunno sarà la stagione dello sport

I gadget migliori per tornare sul campo

Nei prossimi mesi a questo hobby si potrà finalmente affiancare lo sport vero, anche grazie alle "palestre all'aperto" che permetteranno di tornare a utilizzare le attrezzature delle palestre negli spazi esterni. È meglio dare un’occhiata fin da subito a quali possono essere gli accessori più utili fuori casa.

Una borraccia

Durante lo sport è importante ricordarsi di bere e una borraccia si rivela estremamente utile per questo. Non sono tutte uguali, però. Bisogna innanzitutto fare attenzione al materiale, preferendo l’alluminio o l’acciaio alla plastica per evitare la proliferazione di batteri. Il secondo consiglio è pulirla con cura, lasciandola una notte con all’interno un mix di acqua calda, bicarbonato e aceto: la mattina successiva basterà un’abbondante sciacquata sotto l’acqua fredda per farla tornare come nuova. Infine, occorre tenere in considerazione la quantità di acqua che può contenere.

Un orologio fitness

La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e gli “orologi fitness” odierni permettono di monitorare diversi parametri vitali con assoluta discrezione. Non ci sono enormi differenze tra un brand e l’altro, quindi ci si può inizialmente orientare con il prezzo d’acquisto. Successivamente la scelta va fatta in base al tipo di attività svolta e alla compatibilità con gli altri dispositivi smart posseduti, in particolare lo smartphone.

Gli auricolari bluetooth

È comprovato che ascoltare musica migliori l’umore e dia l’impressione di faticare meno durante uno sforzo fisico. Non a caso la maggior parte degli sportivi preferisce ascoltare della musica mentre si allena. Non si può quindi rinunciare a un paio di auricolari bluetooth, che eliminano il fastidio del cavo. Le proposte sono tantissime, tra cui le "true wireless" che permettono di muoversi in totale libertà perché i due elementi sono completamente separati tra loro. Oltre a questa iniziale distinzione, bisogna tenere conto di alcune caratteristiche base: la comodità mentre si indossano, la refrattarietà al sudore e alla pioggia, la qualità dell’audio.

Allenarsi al meglio in autunno

Per facilitare l’attività fisica nella stagione autunnale, oltre agli accessori giusti è importante scegliere un abbigliamento strategico. Le temperature saranno perfette ma il rischio di un acquazzone improvviso sarà alto, quindi è meglio portarsi una giacca a vento impermeabile con cappuccio. Infine, una barretta energetica permetterà di recuperare le energie dopo l’allenamento.