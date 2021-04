Italia e Argentina unite dalla corsa: a Calice nasce la "Barnes Trail and Road"

C'è una storia che viene da lontano, che attraversando un oceano lega due Paesi che hanno in comune diversi aspetti e che hanno visto le vite di molte famiglie intrecciarsi e toccare entrambe le sponde di quel grande mare.

Pablo e Virginia sono un capitolo di quella storia. Argentina ed Italia camminano tenendosi per mano in queste pagine, anche se sarebbe il caso di dire che “corrono” per mano.

A raccontarla è il sindaco di Calice, Alessandro Comi: "Pablo Barnes e Virginia Oliveri, lui argentino e lei italiana, sono due atleti di livello assoluto e precisamente podisti o 'runners' come si usa dire nell’ambiente sportivo che ben rappresentano. Non elencherò qui i loro risultati sportivi, sono davvero tanti e chiunque può scoprirli andando a curiosare nei loro rispettivi profili Facebook o Instagram. Ciò che invece mi fa piacere annunciare è che questi nostri concittadini ed amici abbiano deciso di costituire un’associazione sportiva dilettantistica da loro pensata e creata per trasmettere la loro grande passione ad altri rivolgendo un’attenzione speciale ai più giovani".

"La loro è una disciplina che si svolge all’aperto, rispettosa della natura e del territorio e proprio questi principi si prefiggono di insegnare, insieme ovviamente a quelli tecnici della corsa, ai ragazzi che desiderano provare l’ebbrezza di una corsa libera lungo sentieri immersi nel verde e non solo" aggiunge il primo cittadino calicese. "Come sindaco sono orgoglioso che abbiano deciso di farlo nel paese dove vivono e di questo li ringrazio".

"Le discipline legate all’outdoor hanno visto negli ultimi anni uno sviluppo notevole - continua Comi - in termini di notorietà, numero di appassionati ed interesse mediatico ed il trail (la corsa sui sentieri più o meno impervi) è una delle più praticate. Sono sicuro che sapranno portare a tutto il movimento dell’outdoor del nostro comprensorio un apporto notevole grazie alla loro esperienza, competenza ed al loro amore per il territorio che tanto amano vivere oltre che percorrere".

Pablo e Virginia avevano contattato l’amministrazione comunale qualche tempo fa per avere le prime indicazioni in merito a ciò che avrebbero dovuto fare per formalizzare il loro progetto e nelle settimane successive hanno provveduto non solo a completare la parte burocratica necessaria ma anche ad avviare un discorso di collaborazione, oltre a quello con l’amministrazione comunale, con un’altra associazione con sede a Calice, l’Asd Calice Bike di Cristina Guazzotti e Fabio Matiz che da diversi anni sono attivi nell’insegnamento ai ragazzi di un’altra disciplina di grande successo, la mountain bike.

"Quando si condividono certi valori parlarsi è naturale ed il dialogo risulta sempre proficuo - sottolinea con entusiasmo il sindaco di Calice - Sono lieto quindi di dare il benvenuto all’Asd Barnes trail and road, a loro i nostri auguri e la nostra più completa collaborazione nelle attività che siamo certi sapranno sviluppare nel tempo".

"Concludo - dice infine Comi - questa notizia preannunciandone un’altra della quale dirò di più nei prossimi giorni, Pablo Barnes e Fabio Matiz saranno due dei componenti il tavolo tecnico fortemente voluto dall’amministrazione espressamente dedicato alla sentieristica del nostro territorio comunale".