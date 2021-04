Calcio, Altarese. L'erba naturale è sempre più vicina, affidati i lavori per lo stadio Fornaciari

Lo stadio "Stelio Fornaciari" di Altare tornerà ad avere il manto in erba naturale. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Briano ha affidato i lavori per la riqualificazione dell'impianto. Come anticipato lo scorso mese di febbraio dalla nostra redazione, si tratta di un investimento sportivo con un occhio rivolto anche al sociale.

"L'intervento prevederà principalmente la realizzazione di un fondo idoneo alla messa a dimora di erba naturale, la stesa della stessa e del relativo sistema di irrigazione, oltre ad una generale risistemazione delle strutture già esistenti" aggiungono dal comune valbormidese.

I lavori sono stati finanziati con un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti per un totale di 120 mila euro.