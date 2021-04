Calcio, Veloce. Il club è pronto ad alzare gli obiettivi: "Confermato mister Frumento, puntiamo a un campionato da protagonisti"

La nuova stagione sportiva è davvero meno lontana del previsto. Maggio ormai è alle porte e per non farsi trovare impreparati nei prossimi mesi, i club stanno iniziando a fissare i primi paletti in ottica 2021/2022.

Ad inizio settimana è stata la Veloce a serrarsi i ranghi e, come conferma Giorgio Levo, le novità non sono così irrilevanti.

"Partendo dalle conferme, avremo il piacere di vedere ancora in panchina mister Ermanno Frumento, ma ci saranno novità importanti a livello di consiglio. Con l'ingresso di nuovi volti avremo la possibilità di poter strutturare una squadra capace di lottare per i primi posti. E' un cambio di rotta rispetto alle ultime stagioni e siamo pronti a intraprenderlo con soddisfazione".