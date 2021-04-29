Giudice Sportivo, Eccellenza: un turno a Rignanese, multa per la Sestrese

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/ 4/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA
Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CURABBA GERMANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIGNANESE FABIO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PARE DJIBRILL (FINALE)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)
ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
MORETTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
FERRARA LEONARDO (FINALE)
ODASSO TOMMASO (FINALE)
PONZO GIOELE (FINALE)
BRUSACA FEDERICO (LIGORNA 1922)
BASSO THOMAS (PIETRA LIGURE 1956)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI PIETRO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)
CRISTIANI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PASTORINO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)
CESARETTI SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)
AIELLO ANTONIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)