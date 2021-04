Nuoto. L'Idea Sport Albenga dice 33, raffica di medaglie ai campionati regionali in vasca corta

Dopo i buoni risultati conseguiti alle finali del campionato regionale assoluto in vasca corta, i giovani atleti dell'Idea Sport ssd di Albenga si sono resi protagonisti di eccellenti prestazioni anche alle finali del campionato regionale di categoria in vasca corta che lo scorso week-end hanno avuto luogo presso la piscina della polisportiva “La Sciorba” di Genova, guadagnando un totale complessivo di 33 medaglie che hanno consentito alla società ingauna di chiudere la manifestazione al quinto posto assoluto nella classifica società, confermandosi per l’ennesima volta prima realtà natatoria del Ponente Ligure a conferma dell’eccellenza del suo vivaio coordinato e diretto dai tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini.

Le finali svoltesi nelle giornate del 23/24 e 25 aprile hanno consacrato campione regionale per la categoria R2 (anno 2005) l’atleta Gabriele Mirotta medaglia d’oro sia nei 50 che 100 metri stile libero, medaglia di bronzo invece nei 200 stile libero, medaglia d’oro e quindi titolo di campionessa regionale anche per l’atleta Emma Balbis (anno 2006) nella specialità 200 metri misti, medaglia d’argento invece nei 400 misti e di bronzo nei 200 rana; medaglia d’oro anche per l’atleta Anna Guardone laureatasi così campionessa regionale nella specialità 200 metri rana categoria Junior, che si è anche aggiudicata medaglie d’argento invece sia nei 50 che 100 rana.

Medaglie d’oro e quindi titolo di campionessa regionale nella categoria Junior per Giulia D'Alessandro nelle specialità 50 metri stile libero e 200 misti a conferma del suo eccellente stato di forma messo peraltro già in evidenza alle finali degli assoluti con la conquista di due medaglie d'oro nei 100 stile e 100 misti e due medaglie d'argento invece nei 50 stile e 200 misti. Ottime prestazioni per l’atleta Amelia Celiberti (anno 2006) salita per ben quattro volte sul podio aggiudicandosi medaglie d’argento nei 200 metri farfalla, 400 metri stile libero e 800 stile, medaglia di bronzo invece nei 200 metri stile, Gaia Vitali vice-campionessa regionale, per la categoria cadetti, con gli argenti conquistati nei 100 e 200 metri rana oltre ad una medaglia di bronzo nei 50 della medesima specialità; titolo di vice-campionessa regionale, categoria cadetti, per Rachele Celiberti nella specialità 400 metri misti e medaglia di bronzo nei 400 metri stile libero.

Più volte a podio anche l’atleta Ruben Cacciamani (anno 2004) che ha conquistato medaglia d’argento sia nei 50 che 100 metri dorso e medaglia di bronzo nei 200 della medesima specialità, Daniele Vernaleone (anno 2005) medaglia d’argento nei 100 come anche 200 metri farfalla, Filippo Sala (anno 2006) medaglia d’argento nei 400 e 1500 metri stile libero. Ottimo esordio di categoria per l’atleta Sara Pirrotta (anno 2008) che ha conquistato medaglia d’argento nei 50 metri stile libero e medaglia di bronzo nei 100 della medesima specialità, come anche per l’atleta CAMILLI Mattia (anno 2008) laureatosi vice-campione regionale di categoria con la medaglia d’argento nei 50 metri stile libero. Podio anche per l’atleta Stefano Aresi (anno 2005), medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero, mentre terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo per l’atleta Federico Bosticco nella specialità dei 400 metri stile libero; medaglia di bronzo anche per l’atleta Ambra Ottonello nei 400 misti.

Esaurito il capitolo finali regionali invernali, la preparazione continua ora in vista della prima prova per le finali estive che avrà luogo nelle giornate del 23/24 e 25 maggio coincidenti con il Trofeo Città di Rapallo.