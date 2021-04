Calcio. Il Chittolina ha le nuove torri di illuminazione, nel segno della riqualificazione energetica (FOTO)

I nuovi piloni e i nuovi riflettori dello stadio Ferruccio Chittolina erano arrivati all'interno dell'impianto rossoblu poco più di due mesi fa, ma in tempi davvero celeri hanno già fatto mostra di sè.

Nel recupero contro il Varese non sono infatti passate inosservate le nuove torri, che, pur con un numero di fari inferiori garantiranno una maggiore luminosità e al contempo un superiore risparmio energetico.

"Parliamo di un investimento significativo in termini di esercizio dell'impianto sportivo - ha spiegato il vice sindaco Gilardi - coniugando riqualificazione energetica e sicurezza".

Un altro passo in avanti quindi per le strutture sportive vadesi, in attesa del nuovo centro polifunzionale pronto a sorgere proprio a pochi metri dal "Ferruccio Chittolina"