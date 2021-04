Eccellenza. Pietra Ligure a caccia del primo successo, Pili: "Giusto atteggiamento, i risultati arriveranno"

Un avvio non brillante, almeno per quanto riguarda i risultati, per il Pietra Ligure, la formazione biancoazzurra subisce due KO consecutivi di misura rispettivamente con Albenga e Cairese. Due sconfitte che fanno male, viste le prestazioni messe in campo dagli uomini di Pisano. Di questo avviso è il difensore Filippo Pili, tra i migliori in questa ripartenza, che ha così commentato ai nostri microfoni:

“Nonostante arriviamo da due sconfitte contro due ottime squadre, il nostro umore, la condizione fisica e mentale è comunque buono. Se guardi la classifica vedi un Pietra Ligure ancora fermo a 0 punti, ma il gruppo è consapevole di aver fatto due ottime partite, con l’atteggiamento di chi vuole fare bene e la giusta determinazione. Abbiamo ben poco da rimproverarci, c’è da proseguire in questa direzione perché è quella giusta. Siamo una squadra molto giovane, che ha da migliorare molte cose, ma l’atteggiamento e la qualità mostrate in queste settimane sono di buon auspicio.”

Domenica è sfida al Varazze, squadra che ha faticato fin qui, sette i goal subiti, ma che nell’ultimo turno ha trovare un ottimo punto sul campo del Campomorone: “Conosciamo i nostri avversari” – prosegue il classe 1997 – “Hanno ottenuto un pareggio contro un’ottima squadra come il Campomorone, andremo lì per giocare la nostra partita come abbiamo fatto nelle gare fin qui giocato, mettendoci sempre qualcosa in più rispetto alla scorsa.”

Una stagione fatta principalmente per migliorarsi: “Dal finale di campionato ci aspettiamo di crescere ed è questo il nostro obiettivo. Deve essere per noi un obbligo, perché per una squadra giovane è una cosa importantissima. Siamo sulla buona strada, continuando a seguire le direttive del mister e della società, sia in settimana che la domenica, sono certo che questo possa accadere.”