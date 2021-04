L'Assessore Ferro alza la voce: "Perchè riapriranno solo le piscine all'aperto? Ne parlerò al Sottosegretario Vezzali"

“In un primo momento – prosegue l’assessore Ferro – ho inteso che la data della riapertura fosse il 15 di maggio per tutte le piscine, ma, leggendo bene il testo, ho notato che si citavano le sole piscine all’aperto e anche guardando nelle linee guida per le riaperture del 1 giugno non vi è traccia delle piscine al chiuso. Questo per me è un errore grave – sottolinea l’assessore - perché non vedo motivo per dimenticarsi delle piscine al chiuso visto che sono la maggior parte degli impianti e considerato anche lo studio inglese sull’effetto del cloro sul Covid 19 questa scelta mi risulta ancora più incomprensibile. Chiederò un chiarimento al sottosegretario Valentina Vezzali, ma – conclude - allo stato attuale delle cose le piscine sono chiuse sine die”.