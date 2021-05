Stelle nello Sport lancia il videocontest "Lo Sport è Vita!"

Il progetto Stelle nello Sport, giunto alla 22° edizione, promuove con il supporto di Regione Liguria e Comune di Genova e il patrocinio di Coni e Cip Liguria la cultura e i valori dello sport e, da sempre, è vicino alle Associazioni sportive liguri. Oggi più che mai! Perché sono proprio le Associazioni, i loro dirigenti, tecnici e atleti i grandi “motori” dello sport.

E proprio alle Associazioni sportive liguri è dedicato il videocontest, nato lo scorso anno nei difficili mesi del lockdown. "Lo Sport ai tempi del Coronavirus" coinvolse 122 associazioni e i loro video hanno generato oltre 400 mila visualizzazioni.

In questo momento di "ripartenza" viene lanciata l’edizione 2021 il cui titolo è “Lo Sport è Vita!“. "E’ il nostro modo per ricordare, a tutti i livelli, quanto sia fondamentale un pieno ritorno alla pratica sportiva per la salute psico-fisica di tutti!", spiega Michele Corti, presidente dell'Associazione Stelle nello Sport. "Non è certo una ripresa “piena” ma speriamo possa essere un crescendo senza più retromarce e dolorose interruzioni. E’ lo Sport che riparte, lo Sport che non si arrende!".

“Lo sport è vita, lo dico dal primo giorno del mio mandato – sottolinea l’assessore regionale Simona Ferro – e non è una frase fatta! Lo dimostrano i video, le foto, le immagini che i liguri hanno realizzato in questi mesi di stop allo sport. Tutto questo è raccolto dal videocontest di Stelle nello Sport che per la seconda volta raccoglie le emozioni dello sport e della passione di chi lo pratica attraverso emozionanti video”.

Stelle nello Sport ha realizzato per il lancio del videocontest questa "copertina" vimeo.com/539591916 e la colonna sonora “Run boy run” di Woodkid non è certo casuale. Attorno a “Corri ragazzo corri” si è sviluppato lo storytelling di questa clip emozionante in cui sono condensati non solo tanti momenti del progetto, ma soprattutto tante emozioni che lo sport sa regalare e tanti momenti di sport vissuti in Liguria.

“Correre è una vittoria“. Tornare a fare sport è la "nostra" vittoria. "Lo sarà per tutti - sottolinea Michele corti - sempre nel rispetto delle regole, che lo sport da sempre ci insegna a rispettare, ma con l’impegno di tutti a far sì che si possa tornare a fare sport per la nostra salute, per il nostro benessere, per la nostra … vita!"

Ogni Associazione sportiva potrà realizzare e inviare un proprio video (uno solo) tramite wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o via whatsapp al numero 3929591172.

I video verranno caricati a partire dal 15 maggio nella playlist https://www.facebook.com/watch/129055890575921/954566345084263/ sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport. Si potrà così votare con il proprio “like” fino al 15 giugno (ore 12).

Alla Società il cui video avrà riscosso il maggior numero di “Mi Piace” saranno omaggiati 500 euro in bonus per materiali sportivi forniti da All Sport Genova e servizi di trasporto offerti da Genovarent. Analogamente alla seconda classificata andranno 300 euro e alla terza classificata 200 euro (sempre divisi tra bonus all Sport e Genovarent).