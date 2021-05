Calcio, Cairese. Giribone non si fida dell'Albenga. "Occhio, non ha ancora mostrato il proprio potenziale, ma noi abbiamo due risultati su tre a disposizione"

Una Cairese pimpante in questo avvio di campionato, che ha portato a casa due successi e un pareggio. Risultati frutto del duro lavoro dei ragazzi agli ordini di mister Benzi, che hanno ben interpretato questa ripartenza dopo mesi di inattività. Felice dell’andamento della squadra il Direttore Sportivo Matteo Giribone, che ha così commentato:

“Avevamo l’ambizione di partire bene, la squadra è competitiva ma dal voler fare al fare c’è un mondo. Abbiamo affrontato tre squadre davvero attrezzate, per questo faccio un plauso a mister e staff, ma soprattutto ai ragazzi. Non per questo possiamo permetterci di abbassare la guardia, mancano ancora dei punti per centrare i primi quattro posti. Abbiamo disputato partite molto diverse tra loro, contro la Genova Calcio abbiamo lottato per l’inferiorità numerica e portato a casa un punto d’oro, mentre con il Campomorone un primo tempo sontuoso ci ha spianato la strada. Con il Pietra Ligure siamo venuti fuori nel secondo tempo a dimostrazione che stiamo crescendo di condizione.”

Domenica c’è l’Albenga, squadra che ha riposato nell’ultimo turno: “Gli ingauni sono una formazione molto attrezzata per un campionato di vertice. Non hanno ancora certamente mostrato il loro valore, ma hanno diversi elementi di qualità. Domenica sarà una gara molto dura, ma giochiamo in casa e dobbiamo far valere questo fattore. Inoltre noi abbiamo per così dire due risultati su tre rispetto a loro, sono comunque certo che la squadra lotterà per vincere.”