Calcio, Eccellenza: la Cairese riacciuffa l'Albenga al 94'! Mille emozioni al Brin

CAIRESE - ALBENGA 2-2 (34' Alessi, 43' Lupo, 64' Costantini rig., 94' Saviozzi)

49' SAVIOZZI!!! IL PAREGGIO DELLA CAIRESE AL 94' COLPO DI TESTA VINCENTE IN SOLITARIA A DUE PASSI DA GIANROSSI!

48' sbatte contro il muro L' iniziativa dei valbormidesi

47' punizione dal lato corto dell'area per la Cairese, i giocatori gialloblu protestano invocando il penalty.

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' tiro di alleggerimento di Calcagno, Moraglio abbranca il pallone senza difficoltà

42' Insolito dal limite calcia verso la porta di Moraglio, conclusione deviata, angolo per l'Albenga

41' uscita felina di Gianrossi a sbrogliare una situazione a dir poco complicata. Eccellente prova del portiere bianconero

40' Tona si divora il 2-2, sponda di testa di Alessi per il centrocampista che appena dentro l'area calcia alto da posizione favorevolissima!

39' Benzi si gioca il tutto per tutto: Mattia Poggi subentra a Colombo

36' il cartellino arriva questa volta per l'Albenga. Ammonito Cocito

35' giallo per Tona. La Cairese sta provando a produrre il massimo sforzo

32' tiro dal limite di Insolito, corpo all'indietro, sfera alta

31' tiro cross di Durante allungato dal vento, Gianrossi ritrova in extremis il passo deviando sulla traversa!

30' una sostituzione per parte. Durante rileva Pastorino nella Cairese, Franco Gargiulo al posto di Lupo al centro dell'attacco ingauno

27' doppio ulteriore cambio per la Cairese: escono Rizzo e Boveri, per Fabio Moretti e Tona

25' primo cambio per Benzi, Piana esce, al suo posto Macagno

23' out anche Buonocore, entra al suo posto Calcagno

19' ALBENGA IN VANTAGGIO! COSTANTINI SU RIGORE!

18' RIGORE PER L'ALBENGA, FALLO DI PRATO SU INSOLITO!

17' ancora Cairese. Saviozzi mangia metri a Garbini, rientra e scarica verso la porta. Sfera alta di un palmo. Che giocata del capitano gialloblu.

16' Piana testa i riflessi di Gianrossi, destro violento ma centrale, l'estremo ingauno c'è

13' Albenga più offensiva, Insolito prende il posto di Carro

9' Pastorino lascia sul posto Gargiulo, ancora destro a chiudere, parata fantastica da portiere di hockey per Gianrossi

7' serprentina di Pastorino in area, destro sul primo palo dove Gianrossi blocca in due tempi

6' cross quasi dalla mediana di Colombo nel cuore dell'area dell'Albenga, Facello di testa salta indisturbato ma alza troppo la mira

5' Gargiulo si fa sentire su Saviozzi, ammonito il centrale argentino

3' la Cairese riparte a giri alti, subito un angolo per i valbormidesi

1' inizia la ripresa, non sembrano esserci cambi

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi sull'1-1!

43' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! LUPO! CROSS DI BRIGNONE LA BACIO, ZAMPATA SOTTOPORTA DEL NUMERO 32 IN ANTICIPO SU MORAGLIO E I BIANCONERI AGGUANTANO IL PARI!

39' ammonito Piana

37' cambio nell'Albenga, problemi fisici per Balleri, al suo posto Buonocore

35' Alessi è stato un vero e proprio chirurgo. Prima ha baciato il palo alla destra di Gianrossi, poi il montante opposto, prima di depositarsi in rete

34' ALESSI! PUNIZIONE MAGICA DELL'ATTACCANTE GIALLOBLU! CAIRESE MERITATAMENTE IN VANTAGGIO!

30' sul contropiede dell'Albenga tiro da 30 metri di Carro, centrale, Moraglio blocca isenza problemi

30' Gianrossi strepitoso sul colpo di testa di Saviozzi, una molla il portiere ingauno!

22' primo giallo del match, ammonito Brignone

17' Saviozzi cerca il gol del decennio al volo. Apprezzabile il coraggio, meno la mira

14' proteste furenti della Cairese. Pastorino di piattone chiama Gianrossi alla respinta, Rizzo sembra poter realizzare il tap in ma viene spinto di spalla di Gargiulo. L'arbitro Romeo lascia però correre

9' Cairese rapidamente da una parte all'altra del campo, Rizzo incrocia verso la porta da posizione defilata e per pochi centrimetri non trova la porta di Gianrossi.

5' interessante la posizione delle mezz'ali dell'Albenga, pronte ad alzarsi rapidamente al fianco di Costantini

4' gran palla di Piana per Saviozzi, fermato in posizione irregolare

3' prima iniziativa di marca gialloblu, Saviozzi in area non aggancia per poco

3' sul fronte tattico non ci sono novità in casa Cairese. Albenga invece sulla carta molto abbottonata con una sorta di 3-5-1-1 che prevede Costantini alle spalle di Lupo.

1' si parte

Primo tempo

Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti L., Boveri, Prato, Facello, Rizzo, Piano, Pastorino, Alessi, Saviozzi.

A disposizione: Galese, Moretti F., Durante, Tona, Tubino, Ferrero, Macagno, Nonnis, Poggi.

Allenatore: Benzi.

Albenga: Gianrossi, Cocito, Garbini, Gargiulo J., Balleri, Brignone, Carro Gainz, Figone, Gaggero, Costantini, Lupo.

A disposizione: Berruti, Barisone, Vignola, Buonocore,Gargiulo F., Graziani, Insolito, Calcagno, Zecchino.

Allenatore: Grandoni.

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Benou di Genova e El Hamdaoui di Novi Ligure