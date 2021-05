Calcio, Eccellenza. Cairese e Albenga misurano le proprie ambizioni, in riviera spazio a Varazze - Pietra e Finale - Campomorone

Inizia la settimana chiave per il girone A di Eccellenza. I match in programma nel pomeriggio, mercoledì e domenica prossima, proietteranno le squadre iscritte dalla quarta alla sesta e penultima giornata nell'arco di pochi giorni.

Ecco perchè i risultati che matureranno già da oggi avranno un peso specifico altissimo nello sviluppo della seconda parte dei gironi all'italiana.

Le attenzioni di giornata non possono che essere concentrate su Cairese - Albenga. I gialloblu, capolista, hanno di fatto l'opportunità di staccare con largo anticipo il pass per i quarti di finale e, in caso di vittoria su gli ingauni accrescere ulteriormente il proprio livello di consapevolezza.

D'altra parte la squadra di Grandoni è chiamata a lanciare un segnale di forza dopo la sconfitta con il Campomorone e lo stentato successo sul Pietra Ligure.

Gli altri due incontri si disputeranno sulla costa, con gli stessi biancazzurri di Pisano a sfidare all'Olmo Ferro il Varazze, nel tentativo reciproco di lasciare l'ultimo posto, mentre al Borel il Finale, secondo in classifica e a punteggio pieno, battezzerà il nuovo Campomorone di Amedeo Di Latte.

Livescore su Svsport.it a partire dalle 16:00