Calcio, Eccellenza. Il Ligorna punta a sigillare il passaggio del turno, Rapallo Rivarolese costretto a muovere la classifica in casa della Fezzanese

Così come nel gruppo A, anche il girone B si appresta ad approcciare la boa di metà percorso.

Il Ligorna, grande favorita per la vittoria finale e il salto in Serie D, tenterà in un colpo solo di battere in trasferta l'Athletic e di porre in ghiaccio l'accesso alla seconda fase.

Il match più intrigante vedrà però di fronte la Fezzanese, al momento seconda, e il Rapallo Rivarolese, ancora al palo dopo due partite e reduce dal cambio in panchina con il ritorno di Stefano Fresia.

Turno di riposo per la Sestrese, mentre Rivasamba - Baiardo permetterà alla formazione vincitrice di avvicinare ulteriormente i quarti di finale.

Livescore su Svsport.it a partire dalle 16:00.