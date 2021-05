Calcio. La Sestrese anticipa i tempi, la prossima stagione avanti con mister Schiazza e il vice Zamana

La ๐ .๐’. ๐’๐„๐’๐“๐‘๐„๐’๐„ ๐‚๐š๐ฅ๐œ๐ข๐จ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ๐Ÿ—, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. Dโ€™Acierno e il d.s. Catania, รจ lieta di annunciare la ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ ๐ฎ๐ข๐๐š ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐ฌ๐ช๐ฎ๐š๐๐ซ๐š, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, ๐๐ž๐ฅ ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‚๐Ž๐‘๐‘๐€๐ƒ๐Ž ๐’๐‚๐‡๐ˆ๐€๐™๐™๐€, ๐๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐จ ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐Œ๐€๐’๐’๐ˆ๐Œ๐Ž ๐™๐€๐Œ๐€๐๐€ ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐ ๐€๐๐ˆ๐Ž ๐Œ๐€๐†๐ˆ๐Ž๐๐‚๐€๐‹๐ƒ๐€.

Tutto lโ€™ambiente verdestellato in questo momento รจ concentrato con entusiasmo nellโ€™attuale minicampionato, il cui vero obiettivo come dichiarato dal principio รจ quello di preparare e individuare la rosa per il prossimo campionato.

Come giร avvenuto negli anni scorsi, la societร - in ampio anticipo e con le idee chiare in termini di programmazione - ha deciso giร da adesso di ufficializzare la guida tecnica. Meritata riconferma per la quarta stagione consecutiva per uno staff che ๐ก๐š ๐๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ฉ๐ข๐ž๐ง๐จ ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐จ, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐œ๐š๐ฅ๐œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐›๐›๐ข๐ž ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐ž, elemento sempre piรน raro โ€“ oggi piรน che mai - in questo mondo del calcio dilettanti.

A mister Schiazza, al suo vice Zamana e al collaboratore Magioncalda, gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la societร , per una stagione 2021-2022 difficile ma stimolante in cui โ€“ su un โ€œGiuseppe Piccardoโ€ nuovo di zecca per lโ€™imminente restyling totale dellโ€™impianto โ€“ la Sestrese avrร lโ€™obiettivo del mantenimento della categoria in unโ€™Eccellenza che si prospetta molto competitiva.

๐‘ณ๐’† ๐’ ๐’Š๐’„๐’‰๐’Š๐’‚๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’Š ๐’ ๐’Š ๐’Ž๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐‘ช๐‘ถ๐‘น๐‘น๐‘จ๐‘ซ๐‘ถ ๐‘บ๐‘ช๐‘ฏ๐‘ฐ๐‘จ๐’๐’๐‘จ:

โ€œSono orgoglioso e felice di sedere per la quarta stagione su una delle panchine piรน importanti della Liguria. A Sestri ci troviamo bene, ๐ž' ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐ข๐จ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ช๐ฎ๐ข, con la societร รจ bastato un attimo per accordarci, e ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐š๐ข ๐๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ฌ๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ ๐ข๐šฬ€ ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐ง๐๐จ ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ consapevoli di avere giร una base da cui ripartire. Questo mini-campionato, che stiamo tutti affrontando con grande entusiasmo dopo tanti mesi lontano dai campi, ci serve per ragionare in grande serenitร per le scelte da fare. ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ข๐ญ๐จ ๐ž ๐ฅโ€™๐จ๐›๐ข๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ž' ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ซ๐ž ๐๐ข ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ. Come ogni anno, avendo le idee chiare e una visione di grande intesa con Dโ€™Acierno e Catania, con il presidente Sciortino e ora con il suo vice Gualtieri, ๐œ๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ซ๐ž๐ฆ๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐œ๐ข ๐ข๐ง ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐จ๐ฌ๐š con elementi mirati, la riconferma di altri, e puntare sui giovani importanti che il settore giovanile della Sestrese sta continuando a far crescere e che rappresentano il nostro futuro. La prossima stagione ci vedrร protagonisti in un impianto completamente nuovo, uno stimolo in piรน, anche se giร ๐Ÿ๐š๐ซ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญ๐š' ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐š ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ž๐ฏ๐ž ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ข ๐จ๐ซ๐ ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐จ, ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐ข๐จ ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ขโ€.