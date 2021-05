Calcio, Eccellenza. Derby di grinta e cuore, ma alla fine le reti sono bianche: Pietra-Finale termina 0-0

ECCELLENZA - 5a GIORNATA -

PIETRA - FINALE 0-0

49' Finisce con estrema puntualità la sfida del "Devincenzi". Pietra e Finale si spartiscono la posta in palio. Continua la striscia di reti inviolate per le due compagini: per i pietresi che restano a secco di gol segnati, per i giallorossi di gol subiti.

48' Occasione Finale dal limite dell'area per Odasso bravo a raccogliere una respinta imprecisa della difesa pietrese ma non altrettanto nel concludere.

47' Attacca ancora il Pietra portando in area Canu. Contrasto con l'attaccante pietrese a terra ma ammonito per simulazione.

47' Gran discesa di Gibilaro sulla destra, cross a cercare Basso sul vertice opposto dell'area di rigore, Scarrone lo anticipa e libera l'area.

45' Saranno 4 i minuti di recupero in questo finale.

40' Cambio conservativo per il Finale: fuori Rocca, al suo posto Scarrone.

38' Resta in dieci la squadra ospite: secondo cartellino giallo per Pare che finisce sotto la doccia. A terra Battuello per la botta subita.

37' Altra sostituzione per il Pietra: Castiglione sostituisce Rignanese.

36' Bella sponda di Rignanese che, anticipando Maiano, serve Battuello. La conclusione dell'attaccante è però sbilenca e termina abbondantemente fuori.

34' Palla radente nell'area pietrese, uscita imperfetta di Pastorino che perde il possesso della sfera ma viene salvato dal fischio del direttore di gara per l'intervento scorretto di Rocca su Praino.

29' Resta a terra Gambetta per infortunio. Subito pronto il cambio per mister Pisano che manda nella mischia l'ex Savona e Dianese&Golfo Gibilaro.

27' Dopo un avvio di ripresa dove i giallorossoblu hanno spinto decisamente sull'acceleratore in questa fase sono i padroni di casa ad aver preso maggior piede.

24' Fallo commesso da Szerdi a centrocampo: l'ex Finale e Loanesi ammonito.

23' Terza sostituzione per i finalesi: Rocca subentra a Debenedetti.

19' La più ghiotta occasione arrivata fin qui è del Finale: corner da sinistra per De Benedetti che incoccia ma trova un ottimo Pastorino che alza sulla traversa.

18' Subito un cartellino per Battuello che atterra Ferrara.

16' cambio per entrambi i tecnici: Mario Pisano manda in campo Battuello al posto di Roda, nel Finale Ponzo sostituisce Caligaris.

13' Faedo punta Basso, entra in area e mette un ottimo pallone sul primo palo. Altrettanto importante e preciso l'intervento di Balla a mettere in angolo. Dal corner colpo di testa dello stesso Faedo alto.

9' Punizione per il Finale, la palla ribattuta finisce a Ferrara che tenta il cross a mezza altezza verso lo specchio della porta pietrese senza che però nessun compagno riesca ad intercettare la sfera.

5' Ancora Finale col calcio di Gabriele Buttu dalla bandierina a cercare lungo sul secondo palo Maiano che non ci arriva per un soffio.

4' Azione insistita del Finale nell'area pietrese, Faedo, raddoppiato dai marcatori avversari, non riesce a trovare la conclusione.

1' Si parte con una novità nelle fila ospiti: Buttu rileva Fabbri.

SECONDO TEMPO

47' Spingono i giallorossi ma Faedo al limite dell'area viene fermato ottimamente da Praino. Con questa occasione si chiude la prima frazione.

44' Scontro duro nei pressi delle panchine, resta a terra Gambetta. Per lui necessarie le cure mediche della panchina pietrese.

43' Intervento irregolare di Fabbri, anche lui finisce sul taccuino del signor Bordone.

42' Fallo di Pare nei pressi del centrocampo, stavolta il direttore di gara estrae il cartellino giallo anche per l'ex Savona. A seguito della punizione palla che arriva a Rignanese, ma il tiro è fuori.

40' Punizione da metà campo per il Pietra battuta da Szerdi, sponda di Rignanese e tiro fuori di Canu.

38' Conclusione improvvisa di Ferrara, la palla sfila alla destra di Pastorino e si spegne sul fondo.

36' Ancora molto tesa ed equilibrata la sfida del "Devincenzi", tra i due tecnici al momento sembra una vera e propria partita a scacchi.

31' Arriva la risposta della squadra pietrese: Basso si incunea partendo da destra, trova il cross che Rignanese addomestica e lascia a Roda, ma la conclusione a giro dell'ex è debole.

28' Prima conclusione verso la porta per il Finale che dialoga nello stretto e manda al tiro Ferrara: palla debole a lato.

24' Basso ferma con le cattive il diretto avversario sull'esterno destro pietrese, è il primo ammonito del match.

22' Cifra agonistica molto alta, al momento però partita parca di conclusioni.

17' Scintille nell'area pietrese a seguito di una punizione che Pastorino smanaccia in fallo laterale. L'estremo di casa subisce fallo da Pare, ma per il signor Bordone non ci sono gli estremi per punire il difensore giallorosso.

14' Asfissiante il pressing del Pietra, gli ospiti provano a palleggiare ma faticano a trovare i giusti triangoli per andare alla conclusione.

10' Confermato in blocco l'undici iniziale delle ultime due giornate per mister Buttu, a sorpresa sceglie di disporsi quasi "a specchio" il tecnico andorese del Pietra con un inedito 3-4-3.

5' Avvio a viso aperto per le due compagini, prima conclusione dei padroni di casa respinta in rimessa laterale da un difensore finalese.

1' Squadre schierate a centrocampo con le classiche divise biancazzurre e giallorosse, si parte!

PIETRA LIGURE (3-4-3): Pastorino; Balla, Praino, Pili; Basso, Szerdi, Farinazzo, Gambetta; Roda, Rignanese, Canu.

A disposizione: Ferro, Wallingre, Castiglione, Halaj, Caputo, Gibilaro, Illiano, Caneva, Battuello.

Allenatore: M. Pisano

FINALE (3-4-3): Porta; De Benedetti, Maiano, Pare; Caligaris, Galli, Odasso, Ferrara; Fabbri, Debenedetti, Faedo.

A disposizione: Farrauto, Andreetto, Buttu G., Finocchio, Ponzo, Molina, Rocca, Scarrone, Messina.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: A. Bordone (sez. Chiavari)

Un derby è sempre un derby, e, a prescindere dalle classifiche e dalle situazioni contingenti, è sempre una partita in grado di suscitare grande interesse e forti motivazioni nei protagonisti.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di SV Sport dal "Devincenzi" di Pietra Ligure, dove tutto è pronto per il caldo match tra Pietra Ligure e Finale, valido per la quinta giornata del campionato di Eccellenza.