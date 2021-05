Calcio, Eccellenza. Il girone B vicino ai primi verdetti. Ultima chiamata per il Rapallo Rivarolese, insidia Sestrese per il Ligorna

Rispetto al girone A, gli orari della quinta giornata girone B saranno maggiormente compressi.

Nel canonico orario delle ore 18:00 si disputeranno infatti due incontri: Ligorna - Sestrese e Rapallo Rivarolese - Rivasamba.

La capolista dovrà prestare attenzione ai verdestellati di Schiazza, fresco di rinnovo per la prossima stagione, complice la velocità e la qualità del reparto offensivo ospite. Il team di Luca Monteforte cerca però il punto esclamativo e il passaggio matematico ai quarti di finale che, complice l'ampia rosa a disposizione, potrebbe anche permettere una migliore gestione delle energie fino all'inizio dei quarti di finale.

Match da dentro o fuori, invece, per il Rapallo Rivarolese, la grande delusione fino ad oggi di entrambi i due gironi: l'unico risultato utile per rimanere in corsa quarto posto è la vittoria contro il Rivasamba, la grande e giovane sorpresa del raggruppamento levantino.

Alle 19:00 concluderà il programma Athletic - Angelo Baiardo. I padroni di casa sono al penultimo posto con appena un punto in cascina, mentre i neroverdi puntano al colpo grosso per rientrare nei giochi qualificazione.