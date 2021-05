Calcio, Eccellenza. Pietra e Finale a voi il derby. Albenga e Campomorone chiamate a cambiar marcia

Dopo le gare odierne mancheranno solo 180 minuti al termine del girone A di Eccellenza e ciò lascia presupporre quanto gli appuntamenti del tardo pomeriggio e di inizio serata saranno determinanti nelle dinamiche relative agli ultimi due turni di campionato.

Partendo dalla capolista Finale, la giovane truppa di Buttu sarà ospite del Pietra Ligure alle ore 18:00. Il match di per sè rappresenta un po' un unicum, che va oltre ai semplici equilibri di classifica. Nessuno dei due club lo dice, ma aggiudicarsi la partita odierna rappresenterebbe una soddisfazione non indifferente, come ogni derby, soprattutto dietro le scrivanie.

Mezz'ora più tardi inizierà Campomorone Sant'Olcese - Genova Calcio, un passaggio determinante per la squadra di Di Latte, ma anche per i biancorossi di Maisano, curiosamente entrambi sconfitti negli ultimi 90 minuti in campo proprio dal Finale (in entrambi i casi per 1-0).

Alle 20.00 chiude il programma Albenga - Varazze. I pronostici vedono l'obbligo di successo per gli ingauni, ma sarà anche curioso comprendere se i bianconeri riusciranno a proporre un atteggiamento di gioco maggiormente propositivo, dopo i 90 minuti la vittoria complicata contro il Pietra Ligure e i 90 minuti in trincea in casa della Cairese.