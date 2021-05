Calcio. Anche Giancarlo Delfino ricorda Marco Parascosso: "Si è fatto benvolere da tutti"

Anche mister Giancarlo Delfino Delfino ha avuto modo di allenare un giovanissimo Marco Parascosso nelle scorse stagioni, durante l'esperienza alla guida dell'Albenga. Per l'attaccante alassino era stata una grande opportunità, dato che prese contatto con la Prima Squadra bianconera:

"Marco lo conoscevo da diversi anni e, pur se giovanissimo, nel periodo che ho allenato l'Albenga lo facevo allenare in prima squadra ed ha esordito in Eccellenza. È sempre stato un bravo ragazzo - spiega il tecnico alassino - e si è fatto benvolere da tutti. Calcisticamente aveva delle doti importanti ed allenandosi con i grandi era cresciuto parecchio in quel periodo rubando i segreti da vecchi marpioni come Giovanni Mela e Paolo Rossi Paolo, visto il ruolo che ricoprivano, che tra l'altro lo avevano preso sotto la propria sfera e lo consigliavano spesso. Un forte abbraccio a tutta la famiglia".