Bundesliga: eventi di questo fine settimana

La Bundesliga è riconosciuta come il campionato forse più emozionante d'Europa. Di certo non mancano eventi con calcio straordinario con i club che sono sempre stati abbastanza simili in forza e talento, a parte il potente Bayern Monaco che continua a mostrarsi per quello che è: la squadra senza uguali! In Bundesliga, quasi tutti possono trionfare in modo tale da fornire ai tifosi pura soddisfazione, grazie al loro stile di calcio orientato all'attacco. A differenza del calcio italiano, quello tedesco è davvero molto concentrato sul gioco più aggressivo in avanti e meno difensivo.

Il loro modo distintivo di intendere il gioco ci ha offerto incredibili emozioni e opportunità ogni stagione. Le opportunità di scommettere con il codice promozionale betfair sono tantissime e i pronostici calcistici hanno prodotto grandi risultati. Scommettere su un gran numero di gol e la prospettiva che entrambe le parti segnino è la strada da percorrere. Una volta che iniziano le competizioni e la congestione è al culmine della stagione, ci si aspettano sorprese. La Bundesliga ti fornirà di sicuro emozionanti partite e non mancherà di certo questo fine settimana che sarà la trentaduesima dove ci aspettano:

Sabato 8 maggio 2021 alle 14:30 Werder Brema vs Bayer Leverkusen, alle 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig, 14:30 Hoffenheim vs Schalke 04, 14:30 Wolfsburg vs Union Berlin, 17:30 Bayern Monaco vs Borussia M.Gladbach.

Domenica 9 maggio 2021 alle 12:30 FC Koln vs Friburgo, 14:30 Eintracht Francoforte vs Magonza 05, 17:00 Hertha Berlino vs Arminia Bielefeld.

Tra tutti gli eventi a disposizione questo fine settimana, scegliamo alcune che crediamo saranno più eccitanti e che faranno esaltare le qualità di squadre in campo. Non possiamo non parlare di Bayern Monaco e loro rivali.

Borussia Monchengladbach è uno dei club di maggior successo in Germania che detiene il titolo tedesco per 5 volte. La DFB Pokal 3 volte e la Coppa UEFA 2 volte. Ci sono molti giocatori di livello mondiale, ma saranno in grado di essere un valido avversario al Bayern? Noi crediamo di sì almeno secondo le statistiche degli ultimi anni e non solo di quest’anno. Anche se la squadra di Monaco è in deciso vantaggio con 71 punti e i bianconeri sono solo settimi con 46 punti possiamo aspettarci che due squadre daranno un bel spettacolo delle loro forze. Il Bayern Monaco ha dei leggeri vantaggi. Il Bayern ha vinto l'80% delle ultime 20 partite di campionato in casa e il B. M'gladbach ha perso il 35% delle ultime 20 partite di campionato in trasferta.

Il Bayern ha mantenuto la porta inviolata l'ultima volta in casa nell'ultima partita e ha mantenuto la porta inviolata 6 nelle ultime 20 partite casalinghe. B. M'gladbach non è riuscito a segnare in trasferta per l'ultima volta 6 partite fa e ha mancato la rete in 4 delle ultime 20 trasferte di campionato. Tutto sommato crediamo che il Bayern Monaco vincerà, ma non facilmente.