I gol non sono mancati nel corso di Genova Calcio - Pietra Ligure.

Il 2-2 del "Ferrando" non resterà però negli annali per lo spettacolo visto in campo.

Beppe Maisano, che può anche godersi il passaggio del turno, ha voluto però riservare parole di stima particolare, ricambiata, per l'allenatore biancazzurro: