Eccellenza, Girone A. Match point Albenga e Genova Calcio, ma la matematica tiene ancora in gioco il Pietra Ligure

Penultimo atto in Eccellenza prima dell'inizio della fase finale che decreterà il nome della squadra che potrà salire in Serie D.

Match point anche per la Genova Calcio di fronte al Pietra Ligure, seppur i biancazzurri di Pisano , vincendo al " Ferrando " manterrebbero ancora accesa la speranza, in attesa del match finale contro il Campomorone .

In un passo falso del Finale spera la Cairese, ospite di un Varazze apparso in buona forma al "Riva", per riconquistare il primato.