Eccellenza, Girone B: Angelo Baiardo - Sestrese sarà il match cruciale per gli equilibri del girone

Angelo Baiardo - Sestrese rappresenterà l'autentico termometro in un girone B che, alla vigilia della penultima giornata appare ancora del tutto aperto.

In caso di vittoria della squadra di mister Paglia, allora i giochi sarebbero di fatto chiusi, quanto meno per i nomi delle squadre proiettate ai quarti di finale (con il Ligorna già matematicamente qualificato).

Nell'eventualità di un risultato utile della Sestrese molto sarebbe ancora in gioco, ancor di più se i verdestellati dovessero imporsi, tanto da tenere aperta una possibilità anche per la il Rapallo Rivarolese, a patto di superare in trasferta l'Athletic Club Albaro.

I galloni del big match spettano però a Rivasamba - Fezzanese, con i padroni di casa meravigliosi e inattesi protagonisti. Qui i contorni sono chiari: chi vince passa ai quarti di finale, ma un successo dell'Angelo Baiardo permetterebbe i festeggiamenti anche al team sconfitto.

