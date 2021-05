Anche l' Unione Ciclistica Garlenda ha partecipato alla giornata ecologica contro il degrado e i rifiuti abbandonati

Sabato mattina sono stati molti i partecipanti alla Giornata ecologica che divisi in diverse squadre hanno sfalciato, pitturato, raccolto rifiuti abbandonati, raccolto plastiche e cartacce.

“Una mattinata davvero produttiva!”

È il commento di Alessandro Navone, Vicesindaco del Comune di Garlenda che ha coordinato le operazioni: “Al ritrovo davanti al Comune, ho subito notato una nutrita partecipazione e moltissimo entusiasmo, sia da parte delle associazioni cittadine ormai abituate a partecipare tra le quali, la Squadra di Protezione Civile, la Ciclistica e la Pro Loco Garlenda, sia da quelle che per la prima volta hanno aderito all’iniziativa, il Leo Club Valli Ingaune e il gruppo Soccorso Cinofilo Liguria. I risultati sono stati davvero importanti, in una sola mattinata sono stati raccolti diversi sacchi dai ragazzi attrezzati con le apposite pinze, sono state pitturate ringhiere e raccolti rifiuti abbandonati in diverse sul territorio, il tutto è poi stato conferito nello scarrabile messo a disposizione da Baseco, partner storico dell’iniziativa che, tramite personale specializzato, ha provveduto a rimuovere anche rifiuti in amianto abbandonati su una pista tagliafuoco.

Voglio ringraziare sentitamente tutti i partecipanti con una menzione particolare ai giovani, grazie a tutti!”

Essendoci ancora tanto lavoro da fare, entro breve verrà organizzata una seconda giornata ecologica, probabilmente entro due settimane.