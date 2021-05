Torna il maltempo: emanato il livello giallo di allerta sulla Liguria

Torna in maltempo in Liguria e vivrà la propria fase acuta nella giornata di domani.

Arpal ha infatti emanato il livello giallo di allerta che scatterà sulla nostra regione dalle 9 di domattina fino alle ore 15.

Queste le previsioni di Arpal per martedì 11 maggio:

Una saccatura atlantica raggiunge la Liguria determinando piogge diffuse d'intensità moderata con cumulate areali significative su AD, elevate su BCE con alta probabilità di temporali forti su tutte le zone tra il mattino e il pomeriggio, bassa probabilità su A nelle prime ore della notte e su tutte le zone in serata. Venti in rapida intensificazione da forti a burrasca da sudest al mattino su BC e rilievi di DE con locali raffiche fino a 70/80 km/h, in attenuazione nel pomeriggio; venti forti da sud, sudovest su rilievi e capi esposti di A