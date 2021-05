Calcio, Finale. Ancora conferme per Buttu dopo la partita con l'Albenga: "Felice della personalità dei giovani. A Cairo? Con le barricate" (VIDEO)

Prosegue con grande coerenza il percorso del Finale all'interno del girone A di Eccellenza. Anche ieri, nonostante le numerose assenze, i giallorossi hanno dato buona mostra di sè contro l'Albenga, pareggiando 1-1 e mantenendo il primato in classifica in attesa dello scontro diretto di domenica prossima in casa della Cairese.