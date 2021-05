Tiro con l'arco: gli Arcieri 5 Stelle festeggiano, Saber Ben Fekih è campione regionale

Si sono svolte nel primo week end di maggio le due gare interregionali di tiro con l’arco specialità hunter field sulle colline di Imperia.

La gara consiste nel tirare in un percorso inserito nei boschi su 24 bersagli posti a distanze miste e sia conosciute che sconosciute.

La gara della domenica era valida per l’assegnazione dei titoli regionali.

Per gli atleti della compagnie savonese degli arcieri 5 Stelle erano presenti Federica Naso che ha conquistato tra le allieve olimpiche due terzi posti in entrambe le gare mentre Saber Ben Fekih Ali ha vinto la domenica il titolo regionale tra gli archi olimpici sia tra i seniores sia quello assoluto Olimpico con un’ottima gara nonostante abbia da poco ripreso ad allenarsi con i giusti ritmi visto che in inverno causa l’indisponibilità delle palestre savonesi gli allenamenti sono stati scarsi.