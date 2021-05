Pallacanestro Alassio: si alzano subito i giri per le giovani squadre gialloblu

E’ stata una settimana con ben tre partite per l’Under 18 maschile, con le ragazze dell’Under 16 che tornano alla vittoria e con il debutto della prima squadra nel difficile ma stimolante Trofeo del Centenario di Serie C; a riposo le compagini Under 16, Under 14 e Under 13 che, risultati dei tamponi permettendo, giocheranno questa settimana.

Domenica, al Palaravizza, ha debuttato la prima squadra contro Cogoleto Basket che prima dello stop, causa pandemia, era secondo in classifica in serie C.

La squadra alassina, costruita quest'anno per fare la Promozione e con un'età media di 20,5 anni, a causa della pandemia si è ritrovata a confrontarsi con compagini di Serie C (squadre di due categorie superiori) nel Trofeo del Centenario... “Contentissimi di farlo”, dichiarano i dirigenti,

“Siamo ben consci della difficoltà, non abbiamo aspettative di risultato ma l'obiettivo di crescere, migliorare e scendere in campo con grande entusiasmo per il ritorno in campo dopo più di 14 mesi.

Giocare contro squadre di Serie C si conferma difficile ma sono molti gli aspetti positivi e l'entusiasmo non manca. Testa alla prossima partita con la consapevolezza che tutto il lavoro sarà importantissimo in ottica stagione 2021/22.”

ALASSIO 41 - COGOLETO 79

ALASSIO: Arienti, Venturini 2, Arrighetti 2, Mola 12, Lila 6, Leuzzi, Manfredi, Pisano, Noumeri 7, Nunez, Rigardo, Revetria 12. All. Ciravegna

COGOLETO: Gorini 18, Bruzzone 4, Anania 1, Bontempi 9, Ciarlo 3, Fazio 28, Guida 4, Boschetti 9, Brignolo 2. All. Pollari

Ben tre partite in sei giorni per l’Under 18 con due vittorie (entrambe con Loano Garassini) e un referto giallo al termine di una bellissima gara con il Bk Ceriale.

La doppia sfida con Loano Garassini ha visto i gialloblu condurre in entrambe le gare ad esclusione dei primi dieci minuti del primo match: “Siamo contentissimi e felicissimi di essere tornati in campo dopo ben 14 mesi, una gioia immensa. Ottimo lo spirito di squadra e dalle prime due gare con Loano traiamo molti spunti interessanti per migliorare pensando solo a noi considerando ciò che siamo e non siamo riusciti a fare durante le partite”

Contro la favorita del girone,il Bk Ceriale, una squadra con maggiore esperienza rispetto a noi visti i tutti 2003 in campo, sfioriamo il colpaccio in trasferta: "Buona prestazione per l'under18 alassina a Ceriale. Dopo un primo quarto incerto,che ha visto i padroni di casa far valere chili e centimetri a loro favore,nella seconda parte della partita si è vista maggior attenzione e determinazione su ambo i lati del campo. Queste partite servono a crescere e dopo 14 mesi di stop, causa pandemia, ne andrebbero giocate una a settimana di questo livello".

Alassio 65 - Loano 40

Alassio: Manfredi 2, Massa, Mola 15, Fousfos 5, Filippi, Venturini 11, Giribaldi 8, Arrighetti 8, Manzo, Marengo, Robaldo 5, Iaria 11. All. Ciravegna

Loano Garassini 43 - New Bc ABC Alassio 55 (13-14; 24-26; 31-36)

ALASSIO: Manzo, Robaldo 7, Manfredi 1, Massa, Mola 8, Fousfos, Parodi, Venturini 13, Giribaldi 2, Arrighetti 20, Iaria 4. All. Ciravegna

CERIALE 64 - ALASSIO 60 (22-12; 35-32; 54-47)

CERIALE: Caprioglio 15, Cerrato 13, Parodi 7, Innocenti, Scasso 4, Oliveri 6, Magaletti 7, Dallerice 3, Merlo 9. All. Accinelli

ALASSIO: Manfredi 3, Massa, Mola 14, Fousfos, Fillippi, Venturini 14, Giribaldi, Arrighetti 14, Robaldo 6, Iaria 9. All. Ciravegna

Tutte a referto e seconda vittoria su tre partite per le ragazze dell’Under 16 femminile.

Ultima partita del girone d’andata per le ragazze targate New Bk A.B.C. Ponente che ritrovano la vittoria tra le mura casalinghe contro la Cestistica Savonese.

Risultato della partita mai messo in discussione, sin dai primi minuti di gioco.

Le padrone di casa, con una discreta difesa e buone intese offensive hanno mantenuto il ritmo che le ha portate alla vittoria finale, permettendogli di essere messe tutte a referto.

Un plauso va anche alle avversarie che hanno lottato fino alla fine senza mai mollare.

New basket ABC Ponente 77 – Cestistica Savonese 35 (26-4; 46-14; 64-25)