Calcio. Rivoluzione Campomorone, i genovesi potrebbero giocare senza i big a Pietra Ligure

Ultima giornata di campionato, due squadre eliminate, ma Pietra Ligure - Campomorone Sant'Olcese potrebbe comunque far parlare di sè.

In condizioni standard il match sarebbe stato attenzionato comunque dagli addetti ai lavori per la sfida tra i tecnici Pisano e Di Latte, ma quanto emerso nelle ultime ore potrebbe far cambiare rapidamente il quadro della situazione.

Secondo le ultime indiscrezioni la formazione genovese dovrebbe recarsi al "De Vincenzi" senza i suoi elementi più rappresentativi (manlevati anche dagli allenamenti settimanali). La squadra in campo potrebbe configurarsi come una sorta di Juniores arricchita da un paio di giocatori d'esperienza.

Per questo motivo risulta in dubbio anche la posizione di mister Di Latte, dato che a guidare la squadra in panchina, potrebbe esserci lo stesso allenatore della Juniores affiancato da Moreno Curabba.

Rumors da inizio settimana, in attesa di una presa di posizione da parte del Campomorone.