La Pro Savona al "Picasso" di Quiliano? Il presidente della Polisportiva precisa: "Parliamo con tutti, ma non ci sono ancora accordi"

Il comunicato stampa della Pro Savona, emanato nella tarda serata di ieri, oltre che per le gravi minacce al vicepresidente Marinelli, sta facendo discutere il comprensorio calcistico savonese sotto diversi aspetti.

Anche la Polisportiva Quiliano è intervenuta, in merito al passaggio relativo al possibile accordo con il club biancoblu, tramite la voce del proprio massimo dirigente, il presidente Aureliano Pastorelli.

"E' doveroso fare una necessaria precisazione in merito a quanto scritto dalla Pro Savona. Ci sono dei contatti tra le parti, quello non lo nego assolutamente, ma è giusto sottolineare come questi ultimi non abbiano ancora portato alla stretta di mano definitiva.

Stiamo interloquendo anche con altre società e non ci sottraiamo a tendere la mano nel caso ce ne fosse bisogno, ma al contempo saremo chiamati a tutelare e preservare gli spazi necessari per un vivaio in forte espansione come quello del Quiliano&Valleggia.

Ripeto, siamo disponibili a trovare un punto d'incontro, ma alle dovute condizioni".