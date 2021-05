Bottino pieno al Meeting di Gavirate per i club liguri

Il Meeting Nazionale di Gavirate, dedicato alle società del Nord Ovest, vede anche le società liguri far bottino pieno in numerose specialità.

Grande soddisfazione per il Rowing Club Genovese capace di attestarsi al terzo posto nella classifica generale dietro i colossi Varese e Gavirate. Un risultato di squadra molto importante in virtù dei sette ori conquistati nell'arco del week end con il doppio Cadetti di Lodovico Treccani e Matteo Pozzobon, il 4 di coppia Allievi C di Michele Vallarino, Jacopo Pinna , Leonardo De Palma e Edoardo Torre, il doppio Allieve B di Greta Pozzobon e Olivia Lattanzio, con Aurora Cavolata nel singolo e doppio Esordienti (misto Varese), il doppio Under 17 di Martina Sotgia e Giada Pecunia, il 4 di coppia Under 17 con anche Giada Bucci e Elisa Pecorella.

Bene l'Argus nel 7,20 Cadetti con Leonardo D'Andrea (doppietta), nel 7,20 Allievi B1 con Lorenzo Caperoni e Michelle Castania. Brilla anche la Canottieri Sanremo grazie ai doppi Cadetti (Carlo e Roberto Strazzulla, Diego Consonni e Simone Zaffanella), al 2 senza Cadetti dei fratelli Strazzulla. Applausi anche per lo Speranza Pra', in virtù dell'undicesimo posto nella classifica generale e dell'affermazione del 4 di coppia Cadette di Matilde De Feo, Anna Beltran Gonzalez, Alice Mantero e Lucia Cambiaso, del doppio Cadette Mantero-Cambiaso.

Vittoria per la Velocior a firma di Gabriele Grossi e Mario Menchelli, di Nicolò Pucci nel singolo Esordienti e con Giacomo Guano e Nicola Neri nel doppio Allievi B2. La Canottieri Sampierdarenesi raggiunge l'oro nel 4 senza Cadetti (misto Flora) con Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi e nel singolo Allievi C con Lorenzo Terranova. Il doppio Allieve C vede emergere la LNI Sestri Ponente con Irene Dominici e Alice Lauletta

Ottima performance per il misto 4 di coppia Allieve C con Dominici e Auletta (LNI Sestri Ponente), Adele Sobrero (Canottieri Voltri) e Giulia Fenu (Speranza Pra').

La regata internazionale Master premia Marta Ardissone (Canottieri Santo Stefano al Mare) nel 4 senza , Lorenzo Cappagli e Davide Scionico (Canottieri Sampierdarenesi) nel doppio , il 4 di coppia della Canottieri Sanremo (Arianna Cioni, Manuela Bongiovanni, Diletta Ceriolo, Annalisa Zanon)

Week end di soddisfazioni per la rappresentativa ligure in gara a Gavirate. Ben 3 dei 4 equipaggi schierati dalla commissione tecnica regionale, diretta dal coordinatore Stefano Melegari in collaborazione con Michele Rebuffo, Gabriele Galioto e Mattia Agosta, raggiungono il podio.

Il 4 senza Cadetti, composto da Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi della Canottieri Sampierdarenesi e dai fratelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla della Canottieri Sanremo, taglia il traguardo al secondo posto dietro la Lombardia. Medaglia d'argento anche per il 4 di coppia Cadetti di Andrea Speciale, Lodovico Treccani e Matteo Pozzobon, tutti in forza al Rowing Club Genovese, e Diego Consonni (Canottieri Sanremo), anche loro preceduti solo dalla Lombardia.

Bronzo per Il 4 di coppia Cadette con a bordo le tre vogatrici dello Speranza Pra’ (Anna Beltran Gonzales, Lucia Cambiaso, Alice Mantero) insieme ad Arianna Ramella della Canottieri Santo Stefano al Mare.