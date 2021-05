Volteggio. Ritorno in sella con tanti ori per Le Perle Nere di Giuele

La scorsa domenica, 9 maggio 2021, presso il Centro Ippico Genovese si sono disputati il Campionato Regionale Ligure Volteggio (utile anche quale visione rappresentativa Ligure Ponyadi - Coppa delle Regioni – Coppa Italia Club), che la prima tappa del Trofeo Liguria-Lombardia.

Una serena giornata di sole ha accompagnato lo svolgimento di questa bella manifestazione, che ha visto la partecipazione di volteggiatori e atleti, liguri, lombardi, ma anche siciliani!

Tra questi anche le atlete e gli atleti dell'A.S.D. Le Perle Nere di Giuele, settore della Polisportiva del Finale, centro ippico, sito a Calvisio, frazione di Finale Ligure e che propone l'insegnamento dell'arte equestre, con istruttori qualificati Fise, (Federazione Italiana Sport Equestre), e del volteggio ad adulti e bambini a partire dai 4 anni.

Piacevolissimo è stato lo spirito di sana competizione. Bello ed emozionante poter ripartire finalmente con le gare. Completano il quadro una buona preparazione, l'ottima cucina, e la fattiva collaborazione di tutti i presenti.

E' davvero una grande soddisfazione poter vedere che tante delle nostre attività sono di nuovo allo start; rende felice poter dire che finalmente gradualmente #RIPARTIAMO!

Di seguito le medaglie d'Oro relative al Campionato Regionale, di cui ben 4 conquistate da atlete de Le Perle Nere di Giuele. Complimenti a tutti!

CAT. INDIVIDUALE D : LORENA MANFRIN (Le Perle Nere di Giuele)

CAT. INDIVIDUALE C: CECILIA CHIARLONE (Le Perle Nere di Giuele)

CAT. INDIVIDUALE * CHILDREN: FRANCESCA COSTANTINO (Le Perle Nere di Giuele)

CAT. INDIVIDUALE * (JUNIOR/SENIOR): MARTINA CARDILLO (Centro Ippico Genovese)

CAT. A SQUADRE L: MARGHERITA MARGIOTTA e AURORA CAITI (ASD Amico Cavallo)

CAT. A SQUADRE F INTEGRATA : FLAVIA IVALDI e GIORGIA VASSALLO ( ASD Amico Cavalllo)

CAT. A SQUADRE F: GAIA e GIULIA (Le Perle Nere di Giuele)



La seconda tappa del Trofeo di volteggio lombardo-ligure è prevista in data 26 Settembre 2021 presso il Club Ippico Monzese, in Via Toti, 14 a Villasanta (MB).

Ancora da definire, invece, la data e gli impianti in cui si svolgerà la Finale.