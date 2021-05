Basket femminile. Amatori forza 9, si inchina anche Pegli

Biancorosse che non senza fatica vincono il “derby” con Pegli 63-74! Inizio di partita super per le pappagalline che giocano un sontuoso primo tempo agguerrite in difesa dove non lasciano passare manco uno spillo, mentre in attacco muovono bene la palla e trovano importanti canestri da 3pt (5 nei primi 10’, 10 alla fine) così da riuscire a piazzare un’importante break che alla sirena di metà match le fa trovare in vantaggio 25-43. Al rientro dagli spogliatoi però le ragazze di coach Costa cambiano faccia e soprattutto difesa, non facendo più capire niente alle biancorosse che impaurite si ritrovano in vantaggio di 6 lunghezze dopo appena 4’ di gioco, ma una tripla di Picasso prima (nella foto, MVP di giornata con 18pt alla fine dei 40’) ed una di Pregliasco dopo, tornano a dare ossigeno alle savonesi che si ritrovano alla penultima sirena sul punteggio di 47-56.

Ultimo quarto che vede le arancioblu non mollare la preda, ma le pappagalline riescono a tenerle a debita distanza non facendole più avvicinare oltre gli 8 punti arrivando così alla sirena che sancisce la fine della partita sul punteggio di 63-74. Buono l’approccio alla partita, ma pessimo inizio di ripresa, da capire che nei momenti più bui la strada più facile per riaccendere la luce è quella di eseguire le cose in cui si è più capaci. Prossimo appuntamento a Vado Ligure presso il Geodetico contro Bonprix Biellese domenica 16 maggio 2021 alle 16.15.

Serie B Femminile – 9° giornata Basket Pegli – Amatori Pallacanestro Savona 63-74 (12-24; 25-43; 47-56)



Basket Pegli: Torchia, Bruzzone 4, Bertini, Monachello 9, Papiri 23, Padula, Belgrano, Canale 6, vivalda 8, Frandino 4, Magno 2, Arecco 13. All. Costa – Pozzato – Oneto

Amatori Savona: Revetria n.e., Tosi 5, Pregliasco 10, Poletti 10, Guidetti 2, Quercia n.e., Sansalone 8, Picasso 18, Paleari 13, Leonardini 2, Zappatore 6, Franchello. All. Dagliano – Cacace – Faranna

Classifica: APS 18 pt, Torino Teen Basket 14, Granda College Cuneo 14, Torino Young 8, Pegli 8, Castelnuovo Scrivia 4, Pol. Pasta 4, Biellese 2