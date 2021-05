Calcio, Eccellenza. Le sanzioni settimanali. L'Albenga perde Gargiulo per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

FASANO GIANLUCA (FEZZANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.

AMMONIZIONE (II INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

GAGGERO LORENZO (ALBENGA 1928)

BIANCATO MATTEO (ANGELO BAIARDO)

MERLANI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

MACAGNO MANUELE (CAIRESE)

MORETTI LUCA (CAIRESE)

ANGELOTTI ALESSANDRO (FEZZANESE)

CAPO CARLO (FEZZANESE)

CERCHI MATTEO (FEZZANESE)

BUTTU GABRIELE (FINALE)

FAEDO STEFANO (FINALE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BILANZONE FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LAI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MENINI MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BISIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

DAMONTE ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GIGLIO MICHAEL (VARAZZE 1912 DON BOSCO)