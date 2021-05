Calcio, Soccer Borghetto. La direzione sportiva va ad Emanuele Scorsone: "Nessuna rivoluzione, ma cerchiamo una punta da affiancare a Carparelli"

La scorsa stagione era iniziata nel migliore dei modi per il Soccer Borghetto, con prove convincenti sia in campionato che in Coppa Italia.

Il nastro, però, dovrà essere subito riavvolto per i biancorossi, come intima anche il nuovo direttore sportivo, Emanuele Scorsone.

Direttore, difficile pensare a una rivoluzione, soprattutto in questo periodo.

"E' proprio così. Con i giocatori abbiamo già avuto modo di parlare, dichiarando in maniera trasparente un taglio, seppur piccolo, del budget, rispetto alla passata stagione sportiva. In un momento del genere occorre ancor più serietà nei confronti dei ragazzi, ma l'intero gruppo ha risposto con grande responsabilità e senso di coscienza".

Si può parlare di obiettivi?

"La voglia di far bene c'è sempre, l'unico errore che non dobbiamo compiere è crogiolarci sulla buona partenza dello scorso anno. Si ripartirà da zero e dovremo riguadagnarci con il lavoro i complimenti dello scorso autunno".

Le operazioni di mercato saranno quindi limitate.

"Esattamente. Posso dire che cercheremo un attaccante da affiancare a Carparelli. Marco resta per noi un grandissimo punto di forza, dentro e fuori dal campo: un esempio unico per i ragazzi, specie quelli più giovani, ma ancor di più un giocatore forte. Ripartiamo da lui, una società solida e da un tecnico preparato come Brignoli. Solo il direttore sportivo - sorride Emanuele - è un'incognita, ma farò di tutto per ripagare la fiducia di una grande persona come Andrea Ferrara".