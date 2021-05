Attila sovrano tra le cime tempestose del Giro: Ganna recide la Rosa di De Marchi, Mader trionfa nel nome di Landa

Il maltempo dicevamo, una furia climatica che travolge la corsa a circa 100 km dall'arrivo. Niente a che vedere però con la furia agonistica di Filippo Ganna che si carica sulle spalle la sua Ineos (e gran parte del gruppo) spazzando via i sogni di gloria della maglia rosa De Marchi (arriverà con 24 minuti di ritardo dal vincitore) e trainando con sé praticamente tutti gli uomini di classifica . Davanti a loro però c'è un gruppetto di coraggiosi fuggitivi che via via perde i pezzi fino a ritrovarsi all'inizio dell'ascesa finale con tre sole unità: Mader, Cataldo e Mollema.

Tutto bello? Magari. Ancora una caduta, ma non sarebbe quello il problema. Il problema è il come è arrivata: Pieter Serry investito da una ammiraglia "distratta", per non dire altro. Roba da matti, per fortuna non sembrano esserci conseguenze gravi.



Domani Notaresco-Termoli. Velocisti pronti, ma occhio a quello strappetto in salita in prossimità del traguardo che può piacere ai finisseur.