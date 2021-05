Calcio, Pro Savona. Marinelli ribatte: "Col presidente Giacchello ci vedremo in tribunale. Sono io che dovrei ricevere delle scuse"

Non conosce soste il confronto mediatico tra Simone Marinelli, vicepresidente della Pro Savona, e Michele Giacchello, massimo dirigente dei Pirates.

Le scuse invocate da quest'ultimo nel corso dell'ultima nota stampa, non sono state recepite, esacerbando ulteriormente i rapporti:

"Chiudo rispondendo al presidente Giacchello - ha dichiarato Marinelli - sottolineando come sia il sottoscritto a dover ricevere delle scuse per quanto accaduto. Non ho nulla contro i Pirates, ma le prese di posizione del loro presidente non sono accettabili. Accolgo il suo invito e ci vedremo in tribunale. Si sta perdendo una grande opportunità per Luceto, non vorrei che il presidente fosse ricordato nella storia sportiva per aver impedito l'installazione del nuovo manto in sintetico".