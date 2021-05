Vela. Alassio ha abbracciato Pietro Sibello, il campione di Luna Rossa ha ricevuto le Chiavi della Città (FOTO)

"Nemo profeta in patria", recita il proverbio. Ma tale proverbio non ha visto questa volta applicazione, in quanto il velista alassino Pietro Sibello è stato veramente "profeta in patria", dopo l'eccezionale performance mondiale in Nuova Zelanda che lo ha visto componente valente dell'equipaggio di Luna Rossa Prada che ha strameritato il posto d'onore nel recente campionato mondiale.

Pietro Sibello con il fratello Gianfranco si è sempre fatto onore nel campo della Vela con risultati eccellenti che li portarono sempre ai primi posti in classifica nella competizioni nazionali e internazionali.

Il Comune di Alassio ha voluto quindi, in occasione del suo rientro a casa, onorarlo, conferendogli la Cittadinanza Onoraria e consegnandogli le chiavi della Città. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di oggi, dopo la prima prova della regata della classe "Smeralda 888" che lo ha visto ospite d'onore nell'equipaggio della barca n. 5. Dieci le barche partecipanti. La manifestazione intitolata a Luigi Carpaneda, grande sportivo del passato, organizzata da Rinaldo Agostini, il CNAM, la Marina di Alassio con il patrocinio del Comune e della Regione. Le prove di regata termineranno domani Sabato 15 Maggio.

Servizio e foto di Silvio Fasano