Smartgames 2.1: gli allenamenti proseguono al Massabò. L'Associazione Viceversa: "Grazie Pontelungo!"

"Un ringraziamento particolare va al club granata - spiegano i vertici dell'Associazione Viceversa - per averci concesso la possibilità ai ragazzi di allenarsi presso il proprio impianto.

La preparazione verso gli Smartgames 2.1 sta procedendo in maniera positiva per tutti i ragazzi, pronti a concentrarsi in modo particolare sulle ciaspole e la pallavolo".