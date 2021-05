Calcio giovanile: la carica delle 197. Ecco tutte le società pronte a tornare in campo dall'Under 17 all'Under 14

Facendo seguito alla comunicazione trasmessa alle Società affiliate in relazione a quanto in oggetto, si comunica, a seguire il prospetto riepilogativo dei riscontri ricevuti per ciascuna Delegazione.

Si ricorda che le manifestazioni verranno disputate attenendosi alle disposizioni di cui al Protocollo FIGC “Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6 maggio 2021.

DELEGAZIONE IMPERIA

Under 17

Imperia

Ospedaletti Calcio

Ventimigliacalcio

Under 16

Imperia

Sanremese

Ventimiglia

Under 15

Imperia

Ospedaletti Calcio

Sanremese

Under 14

Bordighera Sant’Ampelio

Imperia

Calcio Ospedaletti Calcio

Sanremese Calcio

Ventimigliacalcio

DELEGAZIONE GENOVA

Under 17

Angelo Baiardo

Arenzano Football Club

Athletic Club Albaro

Borgoratti

Ca De Rissi San Gottardo

Campomorone Sant’Olcese

F.S. Sestrese Calcio 1919

Football Club Bogliasco

Football Genova Calcio

Genovese Boccadasse

Ligorna 1922

Little Club James

Molassana Boero

Multedo 1930

Nuova Oregina

Pieve Ligure

Pro Pontedecimo Calcio

Sampierdarenese

Superba Calcio 2017

Voltrese Vultur

Under 16

Angelo Baiardo

Arenzano Football Club

Athletic Club Albaro

Borgoratti

Borzoli

Ca De Rissi San Gottardo

Campomorone Sant’Olcese

F.S. Sestrese Calcio 1919

Football Club Bogliasco

Football Genova Calcio

Levante C Pegliese

Ligorna 1922

ASD Little Club James

Molassana Boero ASD

Olimpic 1971

Pieve Ligure

Praese 1945

Rapallo R.1914 Rivarolese

Sampierdarenese

Superba Calcio 2017

Vallestura Calcio

Under 15

A.N.P.I. Sport E. Casassa

Angelo Baiardo

Arenzano Football Club

Athletic Club Albaro

Borgoratti

Campomorone Sant’Olcese

Don Bosco

F.S. Sestrese Calcio 1919

Football Club Bogliasco

Football Genova Calcio

Genovese Boccadasse

Goliardicapolis 1993

Levante C Pegliese

Ligorna 1922

Little Club James

Molassana Boero

Multedo 1930

Olimpic 1971

Pieve Ligure Pro

Praese 1945

Rapallo R.1914 Rivarolese

Sampierdarenese

San Bernardino Solferino

Superba Calcio 2017

Voltrese Vultur

Under 14

Angelo Baiardo

Arenzano Football Club

Athletic Club Albaro

Borgoratti

Campomorone Sant’Olcese

Città di Cogoleto

Don Bosco

F.S. Sestrese Calcio 1919

Football Club Bogliasco

Football Genova Calcio

Genovese Boccadasse

Goliardicapolis 1993

Levante C Pegliese

Ligorna 1922

Molassana Boero ASD

ASD Olimpic 1971

Pieve Ligure

Praese 1945

Pontedecimo Calcio

Rapallo R.1914 Rivarolese

Sampierdarenese

San Bernardino Solferino

Voltrese Vultur

DELEGAZIONE SAVONA

Under 17

Baia Alassio Calcio

Cairese

Finale

Legino 1910

Pietra Ligure 1956

Priamar 1942 Liguria ASD

Varazze 1912 Don Bosco

Under 16

Albenga 1928

Area Calcio Andora

Cairese

Cengio

Ceriale Progetto Calcio

Finale

Legino 1910

Pietra Ligure 1956

Priamar 1942 Liguria ASD

Quiliano&Valleggia

Veloce 1910

Under 15

Albenga 1928

Albissole 1909

Baia Alassio Calcio

Cairese

Ceriale Progetto Calcio

Finale

Legino 1910

Millesimo Calcio

Priamar 1942 Liguria ASD

Pro Savona Calcio

San Filippo Neri Albenga

Speranza 1912 FC

Veloce 1910

Under 14

Albenga 1928

Area Calcio Andora

Borghetto 1968

Cairese

Ceriale Progetto Calcio

Finale

Legino 1910

Pietra Ligure 1956

Priamar 1942 Liguria ASD

Varazze 1912 Don Bosco

Veloce 1910





DELEGAZIONE CHIAVARI

Under 17

Lavagnese 1919

Rivasamba HCA

Sammargheritese 1903

Sestri Levante 1919

Under 16

Calvarese 1923

Entella

Golfoparadisoproreccoc.A.

Lavagnese 1919

Rivasamba HCA

Sestri Levante 1919

Villaggio Calcio

Under 15

Entella Calcio

Golfoparadisoproreccoc.A.

Lavagnese 1919

Sammargheritese

Rivasamba HCA

Under 14

Caperanese

Entella

Golfoparadisoproreccoc.A.

Rivasamba HCA 1903

Sestri Levante 1919

Villaggio Calcio

DELEGAZIONE LA SPEZIA

Under 17

Canaletto Sepor

Ceparana Calcio

Colli Ortonovo

Don Bosco Spezia Calcio

Levanto Calcio

Mamas Giovani

Santerenzina

Tarros Sarzanese

Under 16

ARCI Pianazze

Canaletto Sepor

Ceparana Calcio

Don Bosco Spezia Calcio

Mamas Giovani

Santerenzina

Tarros Sarzanese

Under 15

ARCI Pianazze

Canaletto Sepor

Club Levante 2017

Colli Ortonovo

Don Bosco Spezia Calcio

Mamas Giovani

Santerenzina

Tarros Sarzanese

Under 14

ARCI Pianazze

Canaletto Sepor

Ceparana Calcio

Colli Ortonovo

Don Bosco Spezia Calcio

Luni Calcio

Santerenzina

Tarros Sarzanese