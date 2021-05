Calcio, Savona Fbc. Venerdì 25 giugno l'apertura delle buste per il marchio e il logo. Base d'asta 22mila euro

Bisognerà attendere poco più di un mese per conoscere chi potrà raccogliere ufficialmente l'eredità del Savona Fbc, dopo il fallimento e l'interruzione del percorso sportivo maturati negli scorsi mesi.

Ieri è arrivata la firma del giudice Acquarone sul bando redatto dal curatore Alberto Marchese (bando che sarà pubblicato a inizio della prossima settimana), con tutti i dettagli del caso.

La base d'asta per il marchio e per il logo sarà di ventiduemila euro (compresi i beni rimasti) e ci sarà tempo fino a giovedì 24 giugno per presentare la propria offerta. La gara e l'apertura delle buste si svolgerà il giorno seguente, venerdì 25 giugno.

La perizia è stata stilata dall'avvocato genovese Stella Frascà, membro del Consiglio Federale della FIGC.

Chi vorrà proseguire il percorso del Savona FBC dovrà quindi inevitabilmente farsi avanti. In pole c'è ovviamente la Pro Savona del presidente Grenno e del vicepresidente Marinelli, ma alcuni rumors degli ultimi giorni non escludono sorprese dell'ultimo minuto.