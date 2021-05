La première fois di Victor Lafay ma il vento di Eolo soffia sul Giro

Non una tappa particolarmente emozionante la Foggia-Guardia Sanframondi, anche se ci vogliono 60 km prima che la fuga prenda il largo grazie al ritmo imposto da Lafay e Gavazzi unitamente alle pedalate di Gougeard (AG2R Citroën), Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Oliveira (Movistar), Goossens (Lotto Soudal), Arndt (Team DSM), Gaviria (UAE Team Emirates) e in seguito anche di Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos). C'è però la caduta di Gaviria ad animare il canovaccio, con il colombiano - a terra dopo un tentativo di allungo in discesa - che prima sembra gettare la spugna ma poi riesce a rientrare tra i fuggitivi nonostante le vistose escoriazioni.

Il meglio arriva nel finale con Campenaerts e Carboni che a -8 allungano e con l'italiano che spinge lasciando sulla salita finale il belga: è un'azione importante quella del corridore della Bardiani, ma Lafay lo raggiunge quando mancano due km all'arrivo. Ed è così che Carboni paga lo sforzo venendo raggiunto e superato anche da Gavazzi, coriaceo e regolare nella pedalata ma non abbastanza per raggiungere il francese rimasto solo davanti a tutti. Peccato, ma resta la prestazione gagliarda del 36enne nato a Morbegno .

I big? Calma piatta, niente da segnalare se non la Deceunick di Evenepoel "a uomo" su Bernal, sempre protetto dalla sua Ineos. Nel finale una caduta coinvolge Pello Bilbao e Fabbro, secondi persi da entrambi che fanno più male allo spagnolo della Bahrain Victorious. A proposito di male, un ginocchio dolente mette la parola fine sul giro di Ewan: rimangono le due vittorie, la maglia ciclamino ritorna invece sulle spalle di Tim Merlier. Valter sempre comodamente in rosa, Mader in azzurro, Remco in bianco.