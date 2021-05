Vela. L'emozione di Roberta Zucchinetti: "Mai avrei pensato di premiare un giorno Pietro Sibello" (VIDEOINTERVISTA)

Bastava osservare le mani tremanti nel momento in cui venivano lette le motivazioni della consegna delle Chiavi della Città a Pietro Sibello, per percepire la profonda emozione che Roberta Zucchinetti, Consigliere con Delega allo Sport del Comune del Comune di Alassio, ha vissuto ieri pomeriggio.

In un colpo solo si è infatti fusa la commozione del politico e della velista, una delle più talentuose del panorama azzurro come testimoniano le numerose medaglie ottenute nella categoria Laser.

Il rapporto di stima e amicizia con il tattico e randista di Luna Rossa hanno completato l'opera, in una cerimonia tanto sentita sia per chi ha ricevuto il premio, sia per chi lo ha consegnato.