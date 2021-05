Calcio, Eccellenza. Colpo Genova Calcio con Morando, l'Albenga chiude in quarta piazza

ECCELLENZA - GIRONE A - 7a GIORNATA

ALBENGA-GENOVA CALCIO 0-1

Reti: 54'Morando (G)

Albenga: Gianrossi, Buonocore (83'Vignola), Carro, Carballo (83'Gargiulo), Brignone, Gaggero (46'Calcagno), Insolito (46'Figone), Garbini, Cocito, Lupo, Di Bella (70'Costantini). A disposizione (Scalvini, Vignola, F. Gargiulo, Costantini, Jebbar, Figone, T. Graziani, Calcagno, Zecchino). Allenatore: Grandoni

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Bonci (85'Calvi), Pirozzi, Capotos, Bruzzone, Serinelli, Cusato (86'Meazzi), Morando (65'Lobascio), Nelli (80'Zigniego), Testore (74'Volpe). A disposizione (Brina, Murtas, Meazzi, Volpe, Zigniego, Bolesan, Calvi, Lobascio, Riggio). Allenatore: Maisano

Arbitro: Gallo di Bologna (Verini di Genova e Crisafulli di Imperia)

2°TEMPO

94' La partita è finita: colpo Genova Calcio in casa dell'Albenga

88' Assedio dell'Albenga, ma il tiro di Figone non impensierisce il portiere ospite

85' Albenga vicino al pareggio con Costantini dalla distanza, ma Dondero risponde

70' Il neo entrato nell'Albenga Costantini subito al tiro, ma senza impensierire il portiere ospite

59' Risponde l'Albenga con Lupo che sul più bello non riesce a concludere

58' Genova Calcio ancora pericolosa con Testore ma conclusione sul fondo

56' Occasione subito per il raddoppio per gli ospiti, ma la Genova Calcio non approfitta dell'errore di posizionamento difensivo ingauno

54' GOOOOOOOOL! Morando porta in vantaggio la Genova Calcio

52' Tiro cross di Figone, ma Brignone cicca la palla: Albenga vicina al vantaggio

50' Genova Calcio ancora pericolosa da azione d'angolo ma il colpo di testa di Orlando è alto

48' Tiro a botta sicuro di Morando, ma grande risposta di Gianrossi

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 0-0 tra Albenga e Genova Calcio

40' Bella conclusione della Genova Calcio con Morando che ci prova a giro, ma Gianrossi para

37' Risponde subito la Genova Calcio con un colpo di testa di Bruzzone di poco a lato

35' Ancora Albenga pericolosa con Di Bella che si gira bene ma manda a lato di poco

30' L'Albenga risponde con Cocito che di testa va vicino al vantaggio, palla alato di poco

25' Genova Calcio vicino al vantaggio, grande intervento di Gaggero su Testore

23' Squadre bloccate e partita che non prende il volo fino in questo momento

15' Primo spunto per l'Albenga con Lupo che su cross di Insolito è anticipato sul più bello

5' Partita ancora bloccata, le due squadre si studiano nonostante i ritmi già alti

1' Al via la sfida tra Albenga e Genova Calcio

Benvenuti al racconto della sfida tra Albenga e Genova Calcio, match valevole per la 7a giornata del campionato di Eccellenza targato Girone A.