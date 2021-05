Calcio. Serie D, Alfiero e Brondi inguaiano il Vado: il Fossano sbanca 3-1 il "Chittolina", ai rossoblu non basta una fiammata di Sbarbati

VADO - FOSSANO 1-3 (39' Alfiero rig., 55' Alfiero, 59' Sbarbati, 83' Brondi)

Triplice fischio finale. Pesante battuta d'arresto per il Vado, battuto 3-1 dal Fossano. I piemontesi scavalcano Borgosesia e rossoblu al terz'ultimo posto, decisivi i gol di Alfiero e Brondi

90' tre di recupero

88' ultimi disperati assalti dei padroni di casa, che guadagnano ancora un tiro dalla bandierina. Fossano a protezione della propria area con tutti gli effettivi

83' BRONDI! IL 3-1 DEL FOSSANO! I piemontesi colpiscono ancora con il solito schema: traversone dalla destra e zuccata vincente questa volta dell'ex Albenga, che colpisce indisturbato a pochi passi dalla linea. Notte fonda per il Vado...

80' altro traversone invitante di Tissone nel cuore dei sedici metri, ma nessun giocatore rossobliu riesce ad arrivare sulla sfera.

76' sinistro di Bernasconi addosso a Merlano, che respinge d'istinto con i pugni. Girandola di sostituzioni intanto tra le file del Fossano

75' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita, partita ancora aperta con il Vado che cerca di riequilibrare il risultato

70' è proprio il centravanti ex Gozzano a disegnare una bella traiettoria col mancino, Merlano controlla con lo sguardo il pallone che termina di poco alto sopra la traversa

68' punizione dal limite a favore del Vado, mattonella interessante per i vari Taddei, Bernardini e Bernasconi

67' entra Bernasconi al posto di Pedalino, che sembra non aver gradito molto la sostituzione: non cambia l'assetto tattico dei rossoblu

61' ammonito Tissone, fermato in maniera irregolare l'autore della doppietta Alfiero

59' DIMEZZA LO SVANTAGGIO IL VADO! Sbarbati si libera al limite e scarica un gran destro a mezza altezza che trafigge l'incolpevole Merlano.

55' HA RADDOPPIATO IL FOSSANO! Preciso traversone dalla destra di Brondi e colpo di testa di Alfiero indirizzato nell'angolino più lontano, nulla da fare per Luppi. Doccia gelata per i rossoblu, che hanno iniziato la ripresa in maniera troppo passiva

52' Coulibaly giganteggia in mezzo a Lipani e Taddei, altro tiro dalla bandierina a favore dei piemontesi

50' ci prova con una girata improbabile Sbarbati dal limite dell'area, esito negativo e pallone svirgolato sul fondo

47' subito un corner per il Fossano, colpo di testa di Bellocchio che si impenna favorendo l'intervento in presa alta da parte di Luppi

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Fossano avanti per 1-0 sul Vado, decide al momento il penalty trasformato da Alfiero al 39'. Rossoblu comunque in partita e che hanno creato alcune situazioni interessanti dalle parti di Merlano, non riuscendo però a trovare la via del gol con Pedalino e Sbarbati

45' un minuto di recupero

41' Lipani mette un pallone invitante nel cuore dei sedici metri, torsione aerea di Pedalino che non inquadra però lo specchio della porta

39' ALFIERO NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! Piattone destro che spiazza Luppi, piemontesi avanti 1-0 al "Chittolina"

38' RIGORE PER IL FOSSANO: girata di Alfiero dal limite dell'area piccola, tocco di mano evidente da parte di Strumbo, nessun dubbio per il direttore di gara

33' Saccà col mancino dai venticinque metri, nulla di fatto e pallone che termina ancora sul fondo. Vado che cerca di costruire azioni pericolose, ma il Fossano sta giocando con grande attenzione

24' gran passaggio di Pedalino a liberare Sbarbati, diagonale potente del numero sette rossoblu controllato a fatica da Merlano. Arriva poi un difensore piemontese a spazzare via la sfera rimasta nei pressi della linea di porta

17' Fossano pericoloso sugli sviluppi di un corner battuto da Fogliarino, mischia in area con il pallone che termina sul fondo a pochi centimetri dal palo.

16' ancora una conclusione di Sbarbati, che si libera del diretto avversario prima di far partire un fendente che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Merlano, immobile al centro della porta.

13' prima occasione per i rossoblu: scatto micidiale di Saccà sulla destra, preciso traversone basso per Sbarbati che conclude di prima spedendo il pallone un metro alto sopra la traversa

10' secondo angolo del match a favore del Vado, cross del solito Taddei che viene respinto dalla retroguardia del Fossano

8' sinistro di Coviello dalla lunga distanza, tentativo forzato che non crea problemi ai padroni di casa

5' rispondono i rossoblu con una punizione dalla trequarti di Taddei, pallone alto sopra la traversa della porta difesa da Merlano

3' angolo per i piemontesi, Fogliarino dalla bandierina con il sinistro, Luppi respinge a mani unite e concede rimessa laterale

1' inizia il match! Vado in completo bianco, divisa gialla con numeri blu per il Fossano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Luppi; Lipani, Strumbo, Tissone; Saccà, Boiga, Taddei, Bernardini, Casazza L.; Pedalino, Sbarbati

A disposizione : Scatolini, Bernasconi, Barbetta, D'Antoni, Alberto, Casazza A., Dagnino, Catapano, Olivieri

Allenatore : Luca Tarabotto

FOSSANO: Merlano, Specchia, Bellocchio, Scotto, Alfiero, Giraudo, Brondi, Coviello, Fogliarino, Coulibaly, Lazzaretti.

A disposizione : Bosia, Marin, Galvagno, Aloia, Medda, Di Salvatore, Reymond, Manuali, De Riggi