Non sembra essere davvero la stagione del Vado, sconfitto a domicilio da un Fossano rigenerato dopo la prima metà di campionato a dir poco disastrosa.

Si leccano le ferite invece in casa rossoblu, in un'altra domenica che ha portato, all'interno del "Chittolina", amarezza e delusione, come facilmente intuibile dalle parole di mister Luca Tarabotto subito dopo il fischio finale.