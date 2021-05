Calcio, Serie D. Vado-Fossano, come una finale salvezza: ghiotta chance per i rossoblu di allungare sugli ultimi due posti in classifica

Una partita che può valere un'intera stagione, in attesa di capire quale saranno le disposizioni finali su numero di retrocessioni ed eventuale format playout.

Senza però guardare troppo avanti, in casa Vado l'attenzione deve essere focalizzata sull'importantissimo match casalingo che vedrà i rossoblu opposti al Fossano: la squadra di Viassi, data per spacciata dopo una prima parte di stagione da dimenticare, ha avuto la forza di risalire dalle sabbie mobili in cui era sprofondata, raccogliendo ben undici punti nelle ultime cinque gare.

Un bottino che ha permesso a Lazzaretti e compagni di tornare in corsa per la salvezza, obiettivo per cui lotta ormai da sette mesi anche la squadra di mister Tarabotto: archiviato l'amaro e indigesto 1-1 contro l'Imperia, il tecnico rossoblu ripartirà probabilmente dagli stessi undici che ben si erano comportati al cospetto dei nerazzurri.

Spazio quindi al 3-5-2, con Lipani-Strumbo-Tissone terzetto difensivo alle spalle di Taddei-Bacigalupo-Boiga: gli esterni saranno Lorenzo Casazza e Bernardini (favorito su Saccà), mentre in attacco agirà la coppia Pedalino-Sbarbati. Verso la panchina Andrea Gulli, che torna tra i convocati dopo l'infortunio al ginocchio patito due mesi fa

